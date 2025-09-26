Рейтинг@Mail.ru
Зимбабве заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" - РИА Новости, 26.09.2025
17:41 26.09.2025
Зимбабве заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом"
Зимбабве заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом" - РИА Новости, 26.09.2025
Зимбабве заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом"
Зимбабве заинтересована в сотрудничестве с российской государственной корпорацией "Росатом" в разработке первой системы замкнутого ядерного топливного цикла,... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зимбабве заинтересована в сотрудничестве с российской государственной корпорацией "Росатом" в разработке первой системы замкнутого ядерного топливного цикла, сообщил РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Фредерик Шава. Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ. "Нас бы здесь не было, если бы мы не были заинтересованы. Зимбабве очень заинтересована, и Зимбабве тесно сотрудничает с "Росатомом", чтобы быть рядом, когда это произойдёт. Мы не должны быть просто болельщиками. Мы хотим участвовать в этом", - заявил Шава РИА Новости в кулуарах "Мировой атомной недели". Министр добавил, что Зимбабве отдаёт предпочтение технологии замкнутого топливного цикла, поскольку она позволяет решить проблему накопления ядерных отходов. "Конечно, это предпочтительно. Переработка необходима. И по мере переработки его потенциал должен быть исчерпан, чтобы получить результат. В противном случае придётся искать наиболее безопасные способы утилизации ядерных материалов", - добавил Шава.
Зимбабве заинтересована в сотрудничестве с "Росатомом"

Шава: Зимбабве хотела бы работать с РФ над созданием замкнутого ядерного цикла

© AP Photo / Armando FrancaФлаг Зимбабве
Флаг Зимбабве - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Armando Franca
Флаг Зимбабве. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зимбабве заинтересована в сотрудничестве с российской государственной корпорацией "Росатом" в разработке первой системы замкнутого ядерного топливного цикла, сообщил РИА Новости министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Фредерик Шава.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных учёных и инженеров, практически весь объём отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркнул президент РФ.
"Нас бы здесь не было, если бы мы не были заинтересованы. Зимбабве очень заинтересована, и Зимбабве тесно сотрудничает с "Росатомом", чтобы быть рядом, когда это произойдёт. Мы не должны быть просто болельщиками. Мы хотим участвовать в этом", - заявил Шава РИА Новости в кулуарах "Мировой атомной недели".
Министр добавил, что Зимбабве отдаёт предпочтение технологии замкнутого топливного цикла, поскольку она позволяет решить проблему накопления ядерных отходов.
"Конечно, это предпочтительно. Переработка необходима. И по мере переработки его потенциал должен быть исчерпан, чтобы получить результат. В противном случае придётся искать наиболее безопасные способы утилизации ядерных материалов", - добавил Шава.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Росатом" готов помочь построить АЭС в Эфиопии, заявил Лихачев
25 сентября, 18:42
 
