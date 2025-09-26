Рейтинг@Mail.ru
Почти на 90% снизилась заболеваемость бешенством у животных в Подмосковье
16:40 26.09.2025
Почти на 90% снизилась заболеваемость бешенством у животных в Подмосковье
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заболеваемость бешенством у животных снизилась за пять лет на 89% в Подмосковье благодаря системной профилактике, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Если в 2020 году в регионе было выявлено 67 случаев, то в 2025 — 18. Вакцинация — ключевая мера защиты здоровья питомцев и людей. С начала года специалисты вакцинировали 233,7 тысячи собак и 160,4 тысячи кошек. Иммунизация обязательна для всех питомцев, даже не контактирующих с другими животными. Бесплатно привить питомца можно в подразделениях государственной ветеринарной службы Московской области. Ветеринарные специалисты рекомендуют проводить ежегодную вакцинацию против бешенства, начиная с 3-месячного возраста. Для контроля распространения бешенства диких плотоядных животных ежегодно проводится раскладка оральной вакцины в лесах Подмосковья, в том числе с помощью средств малой авиации. На сегодня разложено 846,3 тысячи доз. Третий этап пройдет осенью, всего до конца года будет размещено более 1,2 миллиона доз вакцины.
Почти на 90% снизилась заболеваемость бешенством у животных в Подмосковье

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заболеваемость бешенством у животных снизилась за пять лет на 89% в Подмосковье благодаря системной профилактике, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Если в 2020 году в регионе было выявлено 67 случаев, то в 2025 — 18. Вакцинация — ключевая мера защиты здоровья питомцев и людей. С начала года специалисты вакцинировали 233,7 тысячи собак и 160,4 тысячи кошек. Иммунизация обязательна для всех питомцев, даже не контактирующих с другими животными.
Бесплатно привить питомца можно в подразделениях государственной ветеринарной службы Московской области. Ветеринарные специалисты рекомендуют проводить ежегодную вакцинацию против бешенства, начиная с 3-месячного возраста.
Для контроля распространения бешенства диких плотоядных животных ежегодно проводится раскладка оральной вакцины в лесах Подмосковья, в том числе с помощью средств малой авиации. На сегодня разложено 846,3 тысячи доз. Третий этап пройдет осенью, всего до конца года будет размещено более 1,2 миллиона доз вакцины.
