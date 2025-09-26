Рейтинг@Mail.ru
"Непроходимая глупость". Зеленского осадили после угрозы в адрес России
20:03 26.09.2025
"Непроходимая глупость". Зеленского осадили после угрозы в адрес России
"Непроходимая глупость". Зеленского осадили после угрозы в адрес России
Заявление Владимира Зеленского об ударах по Кремлю звучит крайне глупо, отметил в соцсети X аналитик Алан Уотсон.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об ударах по Кремлю звучит крайне глупо, отметил в соцсети X аналитик Алан Уотсон."В интервью Axios Зеленский заявил, что просил у Трампа конкретные ракеты, а также что он не исключает ударов по центрам российской власти, в том числе по Кремлю. Это, по меньшей мере, непроходимая глупость, а те, кто поддерживает психотический режим Зеленского, становятся его соучастниками", — считает аналитик.Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios посоветовал российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.Кроме того, Москва не раз подчеркивала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, при это напрямую вовлекая в него страны НАТО, официальные лица не раз заявляли, что альянс таким образом "играет с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Робертой Метсолой
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Робертой Метсолой. Архивное фото
Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios посоветовал российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.
Кроме того, Москва не раз подчеркивала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, при это напрямую вовлекая в него страны НАТО, официальные лица не раз заявляли, что альянс таким образом "играет с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
