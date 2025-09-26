https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044651771.html

СМИ раскрыли, что случилось на Украине после слов Зеленского о выборах

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После заявления Владимира Зеленского о том, что он готов идти на выборы на Украине появляются мнения о том, что это всего лишь пиар-ход, пишет украинское издание "Страна.ua"."Сначала выходят статьи во влиятельных иностранных медиа о том, что Зеленского обвиняют в узурпации, и о том, как он готовится идти на второй срок. А теперь Зеленский говорит, что готов уйти. Ну, запомним", — приводит издание слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.По данным СМИ, в критических публикациях и выступлениях оппонентов часто звучит мысль о том, что Зеленский в меньшей степени думает о разрешении конфликта и в большей — о том, как удержать свою власть и подготовиться к выборам.Издание подчеркивает, что действия офиса главы киевского режима никак не указывают на то, что он готов оставить свой пост в обозримом будущем. Авторы материала отмечают, что в Киеве, напротив, "кипит работа" в вопросах усиления контроля над политическими и экономическими процессами в стране.В статье отмечается, что многие аналитики рассматривают заявление Зеленского как пиар-ход и попытку оправдаться после новой волны негатива в западных СМИ.Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

