СМИ раскрыли, что случилось на Украине после слов Зеленского о выборах
17:40 26.09.2025 (обновлено: 17:43 26.09.2025)
СМИ раскрыли, что случилось на Украине после слов Зеленского о выборах
СМИ раскрыли, что случилось на Украине после слов Зеленского о выборах
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После заявления Владимира Зеленского о том, что он готов идти на выборы на Украине появляются мнения о том, что это всего лишь пиар-ход, пишет украинское издание "Страна.ua"."Сначала выходят статьи во влиятельных иностранных медиа о том, что Зеленского обвиняют в узурпации, и о том, как он готовится идти на второй срок. А теперь Зеленский говорит, что готов уйти. Ну, запомним", — приводит издание слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.По данным СМИ, в критических публикациях и выступлениях оппонентов часто звучит мысль о том, что Зеленский в меньшей степени думает о разрешении конфликта и в большей — о том, как удержать свою власть и подготовиться к выборам.Издание подчеркивает, что действия офиса главы киевского режима никак не указывают на то, что он готов оставить свой пост в обозримом будущем. Авторы материала отмечают, что в Киеве, напротив, "кипит работа" в вопросах усиления контроля над политическими и экономическими процессами в стране.В статье отмечается, что многие аналитики рассматривают заявление Зеленского как пиар-ход и попытку оправдаться после новой волны негатива в западных СМИ.Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
СМИ раскрыли, что случилось на Украине после слов Зеленского о выборах

Страна.ua: на Украине Зеленского обвинили в отказе от выборов ради пиара

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. После заявления Владимира Зеленского о том, что он готов идти на выборы на Украине появляются мнения о том, что это всего лишь пиар-ход, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Сначала выходят статьи во влиятельных иностранных медиа о том, что Зеленского обвиняют в узурпации, и о том, как он готовится идти на второй срок. А теперь Зеленский говорит, что готов уйти. Ну, запомним", приводит издание слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Вчера, 15:20
По данным СМИ, в критических публикациях и выступлениях оппонентов часто звучит мысль о том, что Зеленский в меньшей степени думает о разрешении конфликта и в большей о том, как удержать свою власть и подготовиться к выборам.
Издание подчеркивает, что действия офиса главы киевского режима никак не указывают на то, что он готов оставить свой пост в обозримом будущем. Авторы материала отмечают, что в Киеве, напротив, "кипит работа" в вопросах усиления контроля над политическими и экономическими процессами в стране.
В статье отмечается, что многие аналитики рассматривают заявление Зеленского как пиар-ход и попытку оправдаться после новой волны негатива в западных СМИ.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы только легитимная власть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Будет пожизненно": во Франции резко ответили на новое заявление Зеленского
25 сентября, 21:34
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
Заголовок открываемого материала