СМИ раскрыли, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече
Telegraph: Зеленский попросил Трампа передать Украине ракеты "Томагавк"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", пишет Telegraph.
"Зеленский запросил ракеты "Томагавк" на встрече за закрытыми дверями с Трампом", — говорится в публикации.
Однако издание добавило, что неясно, увенчалась ли эта попытка успехом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом .
