СМИ раскрыли, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 26.09.2025 (обновлено: 16:06 26.09.2025)
СМИ раскрыли, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", пишет Telegraph. "Зеленский запросил ракеты "Томагавк" на встрече за закрытыми дверями с Трампом", — говорится в публикации. Однако издание добавило, что неясно, увенчалась ли эта попытка успехом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом .
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", пишет Telegraph.

"Зеленский запросил ракеты "Томагавк" на встрече за закрытыми дверями с Трампом", — говорится в публикации.
Однако издание добавило, что неясно, увенчалась ли эта попытка успехом.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом .
