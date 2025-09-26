https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044610794.html

СМИ раскрыли, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", пишет Telegraph. "Зеленский запросил ракеты "Томагавк" на встрече за закрытыми дверями с Трампом", — говорится в публикации. Однако издание добавило, что неясно, увенчалась ли эта попытка успехом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с Трампом .

