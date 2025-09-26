Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию
11:45 26.09.2025
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию
россия
польша
владимир зеленский
леонид ивлев
госдума рф
нато
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз, говоря об атаках на Россию и бомбоубежищах, из-за потерявших управление украинских дронов они как раз нужны жителям европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. "Находясь в излишне эмоциональном состоянии, обусловленном своим традиционным занятием, Зеленский перепутал адресатов для своих угроз. А ведь бомбоубежища уже давно нужны жителям Польши, в небе которой шастают потерявшие управление украинские дроны, а ракеты Натовских F-35 способствуют разрушению жилых домов. В них нуждаются датчане и норвежцы, в ужасе от украинских беспилотников закрывающие свои аэропорты и гавани. На очереди чехи и словаки, дойдет черед и до Германии", - сказал Ивлев. По его словам, причина тому - бесконтрольное вооружение странами НАТО киевского режима и необученность насильно мобилизованных солдат ВСУ. "Бьет уже по самим европейским оружейным донорам, а дальше будет еще хуже. В такой ситуации, вопрос кому надо знать дорогу в бомбоубежища, исключительно риторический", - добавил депутат.
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз, говоря об атаках на Россию и бомбоубежищах, из-за потерявших управление украинских дронов они как раз нужны жителям европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ.
"Находясь в излишне эмоциональном состоянии, обусловленном своим традиционным занятием, Зеленский перепутал адресатов для своих угроз. А ведь бомбоубежища уже давно нужны жителям Польши, в небе которой шастают потерявшие управление украинские дроны, а ракеты Натовских F-35 способствуют разрушению жилых домов. В них нуждаются датчане и норвежцы, в ужасе от украинских беспилотников закрывающие свои аэропорты и гавани. На очереди чехи и словаки, дойдет черед и до Германии", - сказал Ивлев.
По его словам, причина тому - бесконтрольное вооружение странами НАТО киевского режима и необученность насильно мобилизованных солдат ВСУ.
"Бьет уже по самим европейским оружейным донорам, а дальше будет еще хуже. В такой ситуации, вопрос кому надо знать дорогу в бомбоубежища, исключительно риторический", - добавил депутат.
