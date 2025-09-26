https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044523844.html
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию
2025-09-26T11:45:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз, говоря об атаках на Россию и бомбоубежищах, из-за потерявших управление украинских дронов они как раз нужны жителям европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. "Находясь в излишне эмоциональном состоянии, обусловленном своим традиционным занятием, Зеленский перепутал адресатов для своих угроз. А ведь бомбоубежища уже давно нужны жителям Польши, в небе которой шастают потерявшие управление украинские дроны, а ракеты Натовских F-35 способствуют разрушению жилых домов. В них нуждаются датчане и норвежцы, в ужасе от украинских беспилотников закрывающие свои аэропорты и гавани. На очереди чехи и словаки, дойдет черед и до Германии", - сказал Ивлев. По его словам, причина тому - бесконтрольное вооружение странами НАТО киевского режима и необученность насильно мобилизованных солдат ВСУ. "Бьет уже по самим европейским оружейным донорам, а дальше будет еще хуже. В такой ситуации, вопрос кому надо знать дорогу в бомбоубежища, исключительно риторический", - добавил депутат.
россия
польша
россия, польша, владимир зеленский, леонид ивлев, госдума рф, нато, вооруженные силы украины
