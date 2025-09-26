https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044523844.html

В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию

В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию - РИА Новости, 26.09.2025

В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию

Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз, говоря об атаках на Россию и бомбоубежищах, из-за потерявших управление украинских дронов они как раз... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T11:45:00+03:00

2025-09-26T11:45:00+03:00

2025-09-26T11:45:00+03:00

россия

польша

владимир зеленский

леонид ивлев

госдума рф

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский перепутал адресатов для своих угроз, говоря об атаках на Россию и бомбоубежищах, из-за потерявших управление украинских дронов они как раз нужны жителям европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ. "Находясь в излишне эмоциональном состоянии, обусловленном своим традиционным занятием, Зеленский перепутал адресатов для своих угроз. А ведь бомбоубежища уже давно нужны жителям Польши, в небе которой шастают потерявшие управление украинские дроны, а ракеты Натовских F-35 способствуют разрушению жилых домов. В них нуждаются датчане и норвежцы, в ужасе от украинских беспилотников закрывающие свои аэропорты и гавани. На очереди чехи и словаки, дойдет черед и до Германии", - сказал Ивлев. По его словам, причина тому - бесконтрольное вооружение странами НАТО киевского режима и необученность насильно мобилизованных солдат ВСУ. "Бьет уже по самим европейским оружейным донорам, а дальше будет еще хуже. В такой ситуации, вопрос кому надо знать дорогу в бомбоубежища, исключительно риторический", - добавил депутат.

https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044463141.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, владимир зеленский, леонид ивлев, госдума рф, нато, вооруженные силы украины