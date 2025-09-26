Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 26.09.2025 (обновлено: 14:28 26.09.2025)
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто - РИА Новости, 26.09.2025
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто
Владимир Зеленский допустил обсуждение новых границ России и Украины де-факто. РИА Новости, 26.09.2025
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
сергей лавров
вооруженные силы украины
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил обсуждение новых границ России и Украины де-факто."Если завтра будет прекращение огня. &lt;…&gt; Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием", — ответил он на вопрос журналиста Axios о готовности признать изменение границ.В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что ВСУ якобы могут что-то отвоевать, позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться.Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.
в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто

Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил обсуждение новых границ России и Украины де-факто.
"Если завтра будет прекращение огня. <…> Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием", — ответил он на вопрос журналиста Axios о готовности признать изменение границ.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что ВСУ якобы могут что-то отвоевать, позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться.
Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.
