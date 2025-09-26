https://ria.ru/20250926/zelenskiy--2044549755.html

Зеленский заявил, что готов говорить о новых границах де-факто

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил обсуждение новых границ России и Украины де-факто."Если завтра будет прекращение огня. <…> Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием", — ответил он на вопрос журналиста Axios о готовности признать изменение границ.В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочным утверждение о том, что ВСУ якобы могут что-то отвоевать, позиции Украины на поле боя будут только ухудшаться.Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.

