https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044626273.html
Зеленский заявил о нарушении границы венгерскими беспилотниками
Зеленский заявил о нарушении границы венгерскими беспилотниками - РИА Новости, 26.09.2025
Зеленский заявил о нарушении границы венгерскими беспилотниками
Владимир Зеленский бездоказательно заявил о нарушении венгерскими разведывательными беспилотниками украинской границы. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:30:00+03:00
2025-09-26T16:30:00+03:00
2025-09-26T17:25:00+03:00
в мире
владимир зеленский
венгрия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский бездоказательно заявил о нарушении венгерскими разведывательными беспилотниками украинской границы. "Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, вероятно венгерских. Предварительно, они могли разузнавать информацию по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", — утверждает он в Telegram-канале. Зеленский поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы.Сведений о количестве или маршруте следования дронов не приводится.Между Киевом и Будапештом сложились напряженные отношения из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, и стремления Будапешта не допустить членства Украины в ЕС.
https://ria.ru/20250831/zelenskiy-2038599924.html
https://ria.ru/20250910/vengrija-2041062040.html
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_124:0:2345:1666_1920x0_80_0_0_7b98b53b26edb18c104fd52f3010b510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, венгрия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Венгрия, Украина
Зеленский заявил о нарушении границы венгерскими беспилотниками
Зеленский заявил о нарушении границы венгерскими разведывательными дронами