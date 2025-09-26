Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о нарушении границы венгерскими беспилотниками - РИА Новости, 26.09.2025
16:30 26.09.2025 (обновлено: 17:25 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044626273.html
Зеленский заявил о нарушении границы венгерскими беспилотниками
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский бездоказательно заявил о нарушении венгерскими разведывательными беспилотниками украинской границы. "Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, вероятно венгерских. Предварительно, они могли разузнавать информацию по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", — утверждает он в Telegram-канале. Зеленский поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы.Сведений о количестве или маршруте следования дронов не приводится.Между Киевом и Будапештом сложились напряженные отношения из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, и стремления Будапешта не допустить членства Украины в ЕС.
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский бездоказательно заявил о нарушении венгерскими разведывательными беспилотниками украинской границы.
"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, вероятно венгерских. Предварительно, они могли разузнавать информацию по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", — утверждает он в Telegram-канале.
Зеленский поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы.
Сведений о количестве или маршруте следования дронов не приводится.
Между Киевом и Будапештом сложились напряженные отношения из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, и стремления Будапешта не допустить членства Украины в ЕС.
