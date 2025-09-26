https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044626273.html

Зеленский заявил о нарушении границы венгерскими беспилотниками

Владимир Зеленский бездоказательно заявил о нарушении венгерскими разведывательными беспилотниками украинской границы.

в мире

владимир зеленский

венгрия

украина

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский бездоказательно заявил о нарушении венгерскими разведывательными беспилотниками украинской границы. "Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, вероятно венгерских. Предварительно, они могли разузнавать информацию по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", — утверждает он в Telegram-канале. Зеленский поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы.Сведений о количестве или маршруте следования дронов не приводится.Между Киевом и Будапештом сложились напряженные отношения из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, и стремления Будапешта не допустить членства Украины в ЕС.

венгрия

украина

в мире, владимир зеленский, венгрия, украина