Рейтинг@Mail.ru
Зеленский долго сомневался перед признанием, что Трамп поддержал удары ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044595385.html
Зеленский долго сомневался перед признанием, что Трамп поддержал удары ВСУ
Зеленский долго сомневался перед признанием, что Трамп поддержал удары ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025
Зеленский долго сомневался перед признанием, что Трамп поддержал удары ВСУ
Владимир Зеленский долго переминался перед тем, как признал, что президент США Дональд Трамп поддержал удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:24:00+03:00
2025-09-26T15:24:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
петер сийярто
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003563_131:468:2940:2048_1920x0_80_0_0_8b420eadc8ea79bf537a3c1fbeee00c4.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский долго переминался перед тем, как признал, что президент США Дональд Трамп поддержал удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре. "Не уверен, что могу сказать вам всё", - сказал Зеленский в интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о том, говорил ли Трамп о допустимости более сильных ударов по РФ и ударов по энергетическому сектору. Во время уточняющего вопроса журналиста о том, означает ли это положительный ответ, Зеленский кивал головой и смеялся. "Президент Трамп поддерживает, что мы можем отвечать по энергетике", - добавил он. Ранее в среду офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске был повреждён при массированной атаке украинских беспилотников на центр города, два работника получили ранения. Работа административного офиса была временно приостановлена, персонал эвакуировали. Нефтяной терминал КТК, расположенный под Новороссийском в Южной Озереевке продолжает работу, сообщили в компании. Киев также атаковал нефтепровод "Дружба". Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность.
https://ria.ru/20250926/zelenskiy--2044573212.html
https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044468907.html
венгрия
словакия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003563_247:284:2599:2048_1920x0_80_0_0_25c48c27380bca832f4250983962bc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, словакия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто, вооруженные силы украины, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Словакия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
Зеленский долго сомневался перед признанием, что Трамп поддержал удары ВСУ

Зеленский долго переминался перед признанием о поддержке Трампом ударов по РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский долго переминался перед тем, как признал, что президент США Дональд Трамп поддержал удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре.
"Не уверен, что могу сказать вам всё", - сказал Зеленский в интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о том, говорил ли Трамп о допустимости более сильных ударов по РФ и ударов по энергетическому сектору.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Зеленский заявил, что не против выборов на Украине
Вчера, 14:24
Во время уточняющего вопроса журналиста о том, означает ли это положительный ответ, Зеленский кивал головой и смеялся. "Президент Трамп поддерживает, что мы можем отвечать по энергетике", - добавил он.
Ранее в среду офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске был повреждён при массированной атаке украинских беспилотников на центр города, два работника получили ранения. Работа административного офиса была временно приостановлена, персонал эвакуировали. Нефтяной терминал КТК, расположенный под Новороссийском в Южной Озереевке продолжает работу, сообщили в компании.
Киев также атаковал нефтепровод "Дружба". Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В США раскрыли, что Зеленский устроил за спиной у Трампа
Вчера, 03:45
 
В миреВенгрияСловакияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала