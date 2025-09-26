https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044595385.html

Зеленский долго сомневался перед признанием, что Трамп поддержал удары ВСУ

Зеленский долго сомневался перед признанием, что Трамп поддержал удары ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025

Зеленский долго сомневался перед признанием, что Трамп поддержал удары ВСУ

Владимир Зеленский долго переминался перед тем, как признал, что президент США Дональд Трамп поддержал удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский долго переминался перед тем, как признал, что президент США Дональд Трамп поддержал удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре. "Не уверен, что могу сказать вам всё", - сказал Зеленский в интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о том, говорил ли Трамп о допустимости более сильных ударов по РФ и ударов по энергетическому сектору. Во время уточняющего вопроса журналиста о том, означает ли это положительный ответ, Зеленский кивал головой и смеялся. "Президент Трамп поддерживает, что мы можем отвечать по энергетике", - добавил он. Ранее в среду офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске был повреждён при массированной атаке украинских беспилотников на центр города, два работника получили ранения. Работа административного офиса была временно приостановлена, персонал эвакуировали. Нефтяной терминал КТК, расположенный под Новороссийском в Южной Озереевке продолжает работу, сообщили в компании. Киев также атаковал нефтепровод "Дружба". Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на этот объект. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность.

