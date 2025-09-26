Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал угрозы Зеленского - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 26.09.2025 (обновлено: 14:07 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044558571.html
Песков прокомментировал угрозы Зеленского
Песков прокомментировал угрозы Зеленского - РИА Новости, 26.09.2025
Песков прокомментировал угрозы Зеленского
Владимир Зеленский сыплет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:50:00+03:00
2025-09-26T14:07:00+03:00
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сыплет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ."Он (Зеленский - ред.) сыплет угрозами направо и налево, что звучит достаточно безответственно", - сказал Песков журналистам, комментируя недавние заявления Зеленского.
https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044523844.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал угрозы Зеленского

Песков: Зеленский сыпет угрозами направо и налево, и это безответственно

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сыплет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ.
"Он (Зеленский - ред.) сыплет угрозами направо и налево, что звучит достаточно безответственно", - сказал Песков журналистам, комментируя недавние заявления Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Госдуме ответили на угрозы Зеленского об атаках на Россию
Вчера, 11:45
 
РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала