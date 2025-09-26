https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044558571.html
Песков прокомментировал угрозы Зеленского
Песков прокомментировал угрозы Зеленского - РИА Новости, 26.09.2025
Песков прокомментировал угрозы Зеленского
Владимир Зеленский сыплет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:50:00+03:00
2025-09-26T13:50:00+03:00
2025-09-26T14:07:00+03:00
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сыплет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ."Он (Зеленский - ред.) сыплет угрозами направо и налево, что звучит достаточно безответственно", - сказал Песков журналистам, комментируя недавние заявления Зеленского.
https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044523844.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал угрозы Зеленского
Песков: Зеленский сыпет угрозами направо и налево, и это безответственно