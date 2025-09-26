https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044558571.html

Песков прокомментировал угрозы Зеленского

Песков прокомментировал угрозы Зеленского - РИА Новости, 26.09.2025

Песков прокомментировал угрозы Зеленского

Владимир Зеленский сыплет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский сыплет угрозами направо и налево, и это безответственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес российских официальных лиц, посоветовав им убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ."Он (Зеленский - ред.) сыплет угрозами направо и налево, что звучит достаточно безответственно", - сказал Песков журналистам, комментируя недавние заявления Зеленского.

