Журналисты рассказали, что подали на завтрак Путину и Лукашенко в Кремле
Журналисты рассказали, что подали на завтрак Путину и Лукашенко в Кремле
2025-09-26T15:22:00+03:00
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. На рабочий завтрак президентам Белоруссии и России Александру Лукашенко и Владимиру Путину в Кремле подали, в частности, белковый омлет, гречневую кашу и творожную запеканку, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства. "Пул первого" опубликовал фотографию меню рабочего завтрака. В нем значатся белковый омлет с форелью и спаржей, ролл с пастрами из говядины, зеленая гречка с авокадо и яйцом, пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком и творожная запеканка с изюмом и клубникой. В пятницу президенты двух стран провели переговоры в Москве, в ходе которых обсудили строительство АЭС в Белоруссии, вопросы покупки газа у "Газпрома", а также ряд региональных проблем.
