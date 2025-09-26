https://ria.ru/20250926/zarplaty-2044479831.html

Зарплатные предложения в медицине в России увеличились

Зарплатные предложения в медицине в России увеличились - РИА Новости, 26.09.2025

Зарплатные предложения в медицине в России увеличились

Медианные зарплатные предложения в сфере медицины в России в августе этого года оказались выше на 15%, чем год назад, при этом наблюдается повышенный спрос на... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медианные зарплатные предложения в сфере медицины в России в августе этого года оказались выше на 15%, чем год назад, при этом наблюдается повышенный спрос на клинических психологов и врачей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала Зарплата.ру. "Медианные зарплатные предложения в сфере медицины за год увеличились на 15%. Наибольший рост отмечается у массажистов - рост на 25% - до 81,25 тысячи рублей, у ассистентов врача - на 22% - до 55 тысяч рублей. У врачей зарплатные предложения увеличились на 12% - до 80 тысяч, у медицинских сестер (братьев) на 11% - до 48,5 тысячи рублей", - говорится в отчете. В сервисе добавили, что устойчивый спрос на медработников наблюдается год к году. "Врач - на данный момент одна из немногих профессий на рынке труда, которая стабильно востребована, количество вакансий в сравнении с минувшим годом увеличилось на 7%. Кроме того, по данным базы вакансий, в два раза увеличилось количество предложений работы для клинических психологов. Рост спроса на психологические услуги указывает на растущее признание важности ментального здоровья и необходимости психологической помощи в обществе", - добавляют аналитики. Они отмечают также и повышение активности самих соискателей: количество откликов на вакансии в медицине увеличилось за год на 16%. Наиболее часто стали откликаться на предложения работы ассистенты врача с ростом на 30% и медицинские сестры (братья) с ростом на 18%. "Общая динамика на рынке медицинских кадров положительная: увеличение количества вакансий, рост зарплатных предложений и откликов свидетельствует о том, что сфера медицины остается привлекательной для специалистов и имеет потенциал для дальнейшего развития. Несмотря на общие колебания на рынке труда относительно других специальностей, медицинские профессии остаются востребованными не первый год", - заключили в сервисе.

