26.09.2025
Хорошие новости
 
06:53 26.09.2025
Зарплатные предложения в медицине в России увеличились
Зарплатные предложения в медицине в России увеличились - РИА Новости, 26.09.2025
Зарплатные предложения в медицине в России увеличились
Медианные зарплатные предложения в сфере медицины в России в августе этого года оказались выше на 15%, чем год назад, при этом наблюдается повышенный спрос на... РИА Новости, 26.09.2025
хорошие новости
общество
россия
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медианные зарплатные предложения в сфере медицины в России в августе этого года оказались выше на 15%, чем год назад, при этом наблюдается повышенный спрос на клинических психологов и врачей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала Зарплата.ру. "Медианные зарплатные предложения в сфере медицины за год увеличились на 15%. Наибольший рост отмечается у массажистов - рост на 25% - до 81,25 тысячи рублей, у ассистентов врача - на 22% - до 55 тысяч рублей. У врачей зарплатные предложения увеличились на 12% - до 80 тысяч, у медицинских сестер (братьев) на 11% - до 48,5 тысячи рублей", - говорится в отчете. В сервисе добавили, что устойчивый спрос на медработников наблюдается год к году. "Врач - на данный момент одна из немногих профессий на рынке труда, которая стабильно востребована, количество вакансий в сравнении с минувшим годом увеличилось на 7%. Кроме того, по данным базы вакансий, в два раза увеличилось количество предложений работы для клинических психологов. Рост спроса на психологические услуги указывает на растущее признание важности ментального здоровья и необходимости психологической помощи в обществе", - добавляют аналитики. Они отмечают также и повышение активности самих соискателей: количество откликов на вакансии в медицине увеличилось за год на 16%. Наиболее часто стали откликаться на предложения работы ассистенты врача с ростом на 30% и медицинские сестры (братья) с ростом на 18%. "Общая динамика на рынке медицинских кадров положительная: увеличение количества вакансий, рост зарплатных предложений и откликов свидетельствует о том, что сфера медицины остается привлекательной для специалистов и имеет потенциал для дальнейшего развития. Несмотря на общие колебания на рынке труда относительно других специальностей, медицинские профессии остаются востребованными не первый год", - заключили в сервисе.
россия
общество, россия
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Медианные зарплатные предложения в сфере медицины в России в августе этого года оказались выше на 15%, чем год назад, при этом наблюдается повышенный спрос на клинических психологов и врачей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала Зарплата.ру.
"Медианные зарплатные предложения в сфере медицины за год увеличились на 15%. Наибольший рост отмечается у массажистов - рост на 25% - до 81,25 тысячи рублей, у ассистентов врача - на 22% - до 55 тысяч рублей. У врачей зарплатные предложения увеличились на 12% - до 80 тысяч, у медицинских сестер (братьев) на 11% - до 48,5 тысячи рублей", - говорится в отчете.
В сервисе добавили, что устойчивый спрос на медработников наблюдается год к году.
"Врач - на данный момент одна из немногих профессий на рынке труда, которая стабильно востребована, количество вакансий в сравнении с минувшим годом увеличилось на 7%. Кроме того, по данным базы вакансий, в два раза увеличилось количество предложений работы для клинических психологов. Рост спроса на психологические услуги указывает на растущее признание важности ментального здоровья и необходимости психологической помощи в обществе", - добавляют аналитики.
Они отмечают также и повышение активности самих соискателей: количество откликов на вакансии в медицине увеличилось за год на 16%. Наиболее часто стали откликаться на предложения работы ассистенты врача с ростом на 30% и медицинские сестры (братья) с ростом на 18%.
"Общая динамика на рынке медицинских кадров положительная: увеличение количества вакансий, рост зарплатных предложений и откликов свидетельствует о том, что сфера медицины остается привлекательной для специалистов и имеет потенциал для дальнейшего развития. Несмотря на общие колебания на рынке труда относительно других специальностей, медицинские профессии остаются востребованными не первый год", - заключили в сервисе.
