Зара выразила соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Зара выразила соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

Зара выразила соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

26.09.2025

Заслуженная артистка РФ, певица Зара выразила соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что все его близкие люди до конца...

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, певица Зара выразила соболезнования в связи с уходом из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что все его близкие люди до конца верили в его выздоровление. Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "От нас ушел Тигран Кеосаян. Мы так надеялись и верили… Сил родным и близким. Светлая память", - написала она в своем Telegram-канале. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Еще будучи студентом, Кеосаян снял свою первую короткометражку "Солнечный берег" (1988). В 1992 году состоялся дебют Кеосаяна в кино – он снял свой первый полнометражный художественный фильм "Катька и Шиз", который получил положительные отзывы от критиков и зрителей. По сценариям своей супруги Маргариты Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит" (2013), "Актриса" (2017), фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018), съемки которого проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства транспортного объекта. Активно работал на телевидении в программах каналов "РЕН ТВ", ДТВ (ныне - "Перец"), "Россия", НТВ, а также вел авторскую программу "Пятница с Тиграном Кеосаяном" на радио Sputnik. В 2024 году получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году - заслуженного артиста России.

россия

2025

