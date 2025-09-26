https://ria.ru/20250926/zaporozhe-2044718286.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "В Запорожье был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
