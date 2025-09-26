Рейтинг@Mail.ru
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/zapad-2044698770.html
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"
Запад уклоняется от сотрудничества с РФ по расследованию теракта в отношении "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:59:00+03:00
2025-09-26T19:59:00+03:00
в мире
россия
германия
дания
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад уклоняется от сотрудничества с РФ по расследованию теракта в отношении "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Западные страны продолжают уклоняться от сотрудничества с российским следствием и вообще от конструктивного диалога с российской стороной в данной связи (по расследованию подрыва "Северных потоков" - ред.), что, безусловно, является нарушением вышеупомянутых конвенций (о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма - ред.)", - сказала она. Захарова добавила, что Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании двух конвенций, а сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора - обязательный этап, предусмотренный конвенциями. "Всё это свидетельствует об абсолютном отсутствии заинтересованности властей этих стран в установлении истинных заказчиков и исполнителей данного беспрецедентного теракта в отношении объекта трансграничной подводной гражданской инфраструктуры", - заключила она.
https://ria.ru/20250926/potoki-2044636693.html
россия
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, дания, мария захарова
В мире, Россия, Германия, Дания, Мария Захарова
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"

Захарова: Запад отказывается сотрудничать с Россией по делу «Северных потоков»

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад уклоняется от сотрудничества с РФ по расследованию теракта в отношении "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Западные страны продолжают уклоняться от сотрудничества с российским следствием и вообще от конструктивного диалога с российской стороной в данной связи (по расследованию подрыва "Северных потоков" - ред.), что, безусловно, является нарушением вышеупомянутых конвенций (о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма - ред.)", - сказала она.
Захарова добавила, что Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании двух конвенций, а сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора - обязательный этап, предусмотренный конвенциями.
"Всё это свидетельствует об абсолютном отсутствии заинтересованности властей этих стран в установлении истинных заказчиков и исполнителей данного беспрецедентного теракта в отношении объекта трансграничной подводной гражданской инфраструктуры", - заключила она.
Немецкий политик Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Вагенкнехт напомнила, как Россию обвиняли в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 16:57
 
В миреРоссияГерманияДанияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала