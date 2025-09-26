https://ria.ru/20250926/zapad-2044698770.html

Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"

Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025

Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"

Запад уклоняется от сотрудничества с РФ по расследованию теракта в отношении "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T19:59:00+03:00

2025-09-26T19:59:00+03:00

2025-09-26T19:59:00+03:00

в мире

россия

германия

дания

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад уклоняется от сотрудничества с РФ по расследованию теракта в отношении "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Западные страны продолжают уклоняться от сотрудничества с российским следствием и вообще от конструктивного диалога с российской стороной в данной связи (по расследованию подрыва "Северных потоков" - ред.), что, безусловно, является нарушением вышеупомянутых конвенций (о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма - ред.)", - сказала она. Захарова добавила, что Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании двух конвенций, а сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора - обязательный этап, предусмотренный конвенциями. "Всё это свидетельствует об абсолютном отсутствии заинтересованности властей этих стран в установлении истинных заказчиков и исполнителей данного беспрецедентного теракта в отношении объекта трансграничной подводной гражданской инфраструктуры", - заключила она.

https://ria.ru/20250926/potoki-2044636693.html

россия

германия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, дания, мария захарова