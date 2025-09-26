https://ria.ru/20250926/zapad-2044698770.html
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"
26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запад уклоняется от сотрудничества с РФ по расследованию теракта в отношении "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Западные страны продолжают уклоняться от сотрудничества с российским следствием и вообще от конструктивного диалога с российской стороной в данной связи (по расследованию подрыва "Северных потоков" - ред.), что, безусловно, является нарушением вышеупомянутых конвенций (о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма - ред.)", - сказала она. Захарова добавила, что Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании двух конвенций, а сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора - обязательный этап, предусмотренный конвенциями. "Всё это свидетельствует об абсолютном отсутствии заинтересованности властей этих стран в установлении истинных заказчиков и исполнителей данного беспрецедентного теракта в отношении объекта трансграничной подводной гражданской инфраструктуры", - заключила она.
Запад уклоняется от сотрудничества с Россией по "Северным потокам"
Захарова: Запад отказывается сотрудничать с Россией по делу «Северных потоков»