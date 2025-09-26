https://ria.ru/20250926/zakharova-2044692719.html
Захарова оценила заявления Запада по поводу подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская сторона следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", и принимает процессуальные меры сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В то же время, отчаянные попытки стран Запада убедить мир и европейских граждан в том, что за подрывом "Северных потоков" стоят исключительно украинцы, вызывают обоснованные сомнения", - отметила при этом Захарова.
