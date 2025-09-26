Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила заявления Запада по поводу подрыва "Северных потоков"
19:26 26.09.2025 (обновлено: 19:43 26.09.2025)
Захарова оценила заявления Запада по поводу подрыва "Северных потоков"
Захарова оценила заявления Запада по поводу подрыва "Северных потоков"
Захарова оценила заявления Запада по поводу подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская сторона следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", и принимает процессуальные меры сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В то же время, отчаянные попытки стран Запада убедить мир и европейских граждан в том, что за подрывом "Северных потоков" стоят исключительно украинцы, вызывают обоснованные сомнения", - отметила при этом Захарова.
Захарова оценила заявления Запада по поводу подрыва "Северных потоков"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская сторона следит за ситуацией вокруг гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", и принимает процессуальные меры сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В то же время, отчаянные попытки стран Запада убедить мир и европейских граждан в том, что за подрывом "Северных потоков" стоят исключительно украинцы, вызывают обоснованные сомнения", - отметила при этом Захарова.
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"
Россия, В мире, Украина, Мария Захарова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
