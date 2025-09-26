https://ria.ru/20250926/zakharova-2044692294.html

Захарова заявила об отсутствии прогресса в деле "Северного потока"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с годовщиной подрыва "Северных потоков" заявила РИА Новости, что налицо отсутствие прогресса в расследовании этого террористического акта, который нанес ущерб интересам целого ряда стран."По прошествии трех лет констатируем отсутствие прогресса в расследовании акта терроризма на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", нанесшего серьезный ущерб интересам целого ряда государств и создавшего прямые риски для экологии и судоходства в балтийском регионе", - сказала агентству Захарова.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне сделали заявление РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

