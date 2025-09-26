Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании - РИА Новости, 26.09.2025
19:19 26.09.2025 (обновлено: 19:33 26.09.2025)
Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании
Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжает обращаться к Дании, Германии и другим сторонам за помощью в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Российские следственные органы и МИД России неоднократно обращались и продолжают обращаться к датской, германской и другим сторонам с ходатайствами о правовой помощи в расследовании теракта. Указанные запросы априори охватывают любые вновь открывшиеся обстоятельства, которые могут помочь установить виновных в совершении теракта", - сказала она.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжает обращаться к Дании, Германии и другим сторонам за помощью в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Российские следственные органы и МИД России неоднократно обращались и продолжают обращаться к датской, германской и другим сторонам с ходатайствами о правовой помощи в расследовании теракта. Указанные запросы априори охватывают любые вновь открывшиеся обстоятельства, которые могут помочь установить виновных в совершении теракта", - сказала она.
Мария ЗахароваВ миреРоссияДанияГерманияСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
