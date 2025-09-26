https://ria.ru/20250926/zakharova-2044691325.html

Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании

Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании - РИА Новости, 26.09.2025

Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании

Россия продолжает обращаться к Дании, Германии и другим сторонам за помощью в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T19:19:00+03:00

2025-09-26T19:19:00+03:00

2025-09-26T19:33:00+03:00

мария захарова

в мире

россия

дания

германия

северный поток

авария на "северных потоках"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжает обращаться к Дании, Германии и другим сторонам за помощью в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Российские следственные органы и МИД России неоднократно обращались и продолжают обращаться к датской, германской и другим сторонам с ходатайствами о правовой помощи в расследовании теракта. Указанные запросы априори охватывают любые вновь открывшиеся обстоятельства, которые могут помочь установить виновных в совершении теракта", - сказала она.

https://ria.ru/20250926/potoki-2044636693.html

россия

дания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, в мире, россия, дания, германия, северный поток, авария на "северных потоках"