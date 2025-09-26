https://ria.ru/20250926/zakharova-2044691325.html
Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании
Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании - РИА Новости, 26.09.2025
Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании
Россия продолжает обращаться к Дании, Германии и другим сторонам за помощью в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила РИА Новости официальный...
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжает обращаться к Дании, Германии и другим сторонам за помощью в расследовании теракта на "Северных потоках", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Российские следственные органы и МИД России неоднократно обращались и продолжают обращаться к датской, германской и другим сторонам с ходатайствами о правовой помощи в расследовании теракта. Указанные запросы априори охватывают любые вновь открывшиеся обстоятельства, которые могут помочь установить виновных в совершении теракта", - сказала она.
россия
дания
германия
Захарова: Россия продолжает просить Данию и ФРГ помочь в расследовании
Захарова: Россия продолжает просить помощи в деле о подрыве "Северных потоков"