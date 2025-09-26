https://ria.ru/20250926/zakharova-2044604508.html
Захарова ответила на отстранение оппозиционной партии в Молдавии от выборов
Захарова ответила на отстранение оппозиционной партии в Молдавии от выборов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение ЦИК Молдавии отстранить от выборов оппозиционную партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах."Следующий шаг - коронация Санду", - сказала она РИА Новости.Каких-либо деталей к сказанному Захарова не добавила.Центральная избирательная комиссия Молдавии постановила в пятницу, что оппозиционная партия "Сердце Молдовы" лишена без доказательств менее чем за двое суток до выборов права участия в них в составе "Патриотического блока", решение озвучил вице-председатель комиссии Павел Постика. В свою очередь партия "Сердце Молдовы" назвала решение ЦИК незаконным и политически мотивированным.
