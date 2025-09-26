Рейтинг@Mail.ru
В МИД высказались о террористических атаках Киева на мирное население
15:25 26.09.2025
В МИД высказались о террористических атаках Киева на мирное население
2025-09-26T15:25:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Последние террористические атаки Киева на мирное население России, в том числе в Новороссийске и Туапсе, подтверждают актуальность целей и задач СВО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Паранойя становится "визитной карточкой" тех, кто дорвался до власти в Киеве. Перечисленные факты (атак Киева на мирное население России - ред.) подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории. Все эти цели будут обязательно достигнуты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
в мире, россия, киев, новороссийск, мария захарова
В мире, Россия, Киев, Новороссийск, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Последние террористические атаки Киева на мирное население России, в том числе в Новороссийске и Туапсе, подтверждают актуальность целей и задач СВО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Паранойя становится "визитной карточкой" тех, кто дорвался до власти в Киеве. Перечисленные факты (атак Киева на мирное население России - ред.) подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории. Все эти цели будут обязательно достигнуты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному диалогу, заявили в МИД
Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному диалогу, заявили в МИД
