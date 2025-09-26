https://ria.ru/20250926/zakharova-2044595788.html

В МИД высказались о террористических атаках Киева на мирное население

2025-09-26T15:25:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Последние террористические атаки Киева на мирное население России, в том числе в Новороссийске и Туапсе, подтверждают актуальность целей и задач СВО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Паранойя становится "визитной карточкой" тех, кто дорвался до власти в Киеве. Перечисленные факты (атак Киева на мирное население России - ред.) подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории. Все эти цели будут обязательно достигнуты", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

2025

Новости

