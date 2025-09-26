https://ria.ru/20250926/zaharova-2044719208.html

Захарова прокомментировала слова Стубба о международном праве

Захарова прокомментировала слова Стубба о международном праве - РИА Новости, 26.09.2025

Захарова прокомментировала слова Стубба о международном праве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если президент Финляндии Александр Стубб хочет говорить о международном праве, то ему следует... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если президент Финляндии Александр Стубб хочет говорить о международном праве, то ему следует начать с Европы; так она прокомментировала его слова об "отсутствии у Израиля права нарушать международное право в Палестине". Слова финского лидера Захарова привела в своем Telegram-канале: "Позвольте мне выразиться предельно ясно. Россия не имеет права продолжать свою агрессию против Украины. А Израиль не имеет права нарушать международное право в Палестине". "Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла. Во-первых, напомню, что руководство Израиля и киевский режим все эти годы признавались друг другу в солидарности и оказывали поддержку. Равно как и ЕС, кстати. Помнит ли Стубб, как в 2023 году Финляндия приобрела израильские системы ПРО "Праща Давида" за 317 миллионов евро? И теперь он будет о чем-то рассказывать!" - написала она в Telegram-канале. Захарова добавила, что ситуация на Украине - это прямая провокация НАТОвских стран, которые долгие годы проводили там политику превращения зарождающегося государства в ультралиберальную демократию с русофобским движком. "В-третьих, международное право было нарушено неисполнением резолюции СБ ООН по Минским договоренностям (2202) и неисполнением решений ООН о создании государства Палестина", - пояснила она. Дипломат отметила, что именно западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, нарушило международное право вопреки законам демократии. "Ну и последнее. Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента. Там на деньги ЕС русскоязычные люди подвергаются травле, преследованию и уничтожению со стороны киевского режима, который запрещает русский язык, русскоязычные СМИ, сносит и уничтожает все, что связано с историей и идентичностью русских", - заключила она.

