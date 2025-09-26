Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 26.09.2025 (обновлено: 13:35 26.09.2025)
Бойцы "Севера" освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку
Бойцы "Севера" освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку - РИА Новости, 26.09.2025
Бойцы "Севера" освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку
Российские бойцы взяли под контроль Юнаковку в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.09.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
безопасность
украина
курская область
владимир путин
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль Юнаковку в Сумской области, сообщили в Минобороны."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка", — говорится в сводке.Накануне Минобороны заявило, что армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223.Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Бойцы "Севера" освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку

Российский боец. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль Юнаковку в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка", — говорится в сводке.

Это село было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Потеря Юнаковки грозит украинской армии каскадным обрушением фронта на этом участке, село может стать плацдармом для наступления на Сумы. Расстояние до города — двадцать километров. Значительную часть этого пути можно пройти по лесным массивам, не опасаясь дронов. Юнаковка находится на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.

Накануне Минобороны заявило, что армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
