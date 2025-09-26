https://ria.ru/20250926/yunakovka-2044537895.html

Бойцы "Севера" освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку

Бойцы "Севера" освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку - РИА Новости, 26.09.2025

Бойцы "Севера" освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку

Российские бойцы взяли под контроль Юнаковку в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль Юнаковку в Сумской области, сообщили в Минобороны."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка", — говорится в сводке.Накануне Минобороны заявило, что армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223.Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.

