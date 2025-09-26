https://ria.ru/20250926/yabloki-2044466939.html

Врач рассказал о пользе яблок

Врач рассказал о пользе яблок - РИА Новости, 26.09.2025

Врач рассказал о пользе яблок

Яблоки, богатые витамином С, калием и пектинами, положительно влияют на работу сердца и улучшают пищеварение, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Яблоки, богатые витамином С, калием и пектинами, положительно влияют на работу сердца и улучшают пищеварение, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко. "Яблоки богаты витамином С, калием и пектинами. Они поддерживают работу сердца, способствуют мягкой детоксикации организма и улучшают пищеварение. Пектин создаёт благоприятные условия для роста полезной микрофлоры кишечника, что особенно актуально для школьников с нерегулярным питанием", - рассказал Еременко. Однако, по словам врача, чрезмерное употребление яблок, содержащих фруктозу, может приводить к вздутию живота и повышению нагрузки на печень. "Норма употребления этого фрукта в день для взрослого — два-три яблока, для ребёнка до шести лет — половина яблока или небольшое целое, после шести — одно яблоко", - добавил Еременко.

