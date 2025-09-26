Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде расследовали дело экс-чиновника о взятке при гособоронзаказе
13:46 26.09.2025
В Калининграде расследовали дело экс-чиновника о взятке при гособоронзаказе
происшествия
россия
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Завершено расследование дела бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере при выполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления г. Калининграда Михаила Саркисова. Саркисов обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как установлено, в 2022-2023 годах между ООО "Комплитстрой групп" и госзаказчиком были заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области более чем на 800 миллионов рублей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова. С января по июнь 2024 года он получил от руководителя этой компании взятку. В результате условия контрактов выполнены не были, Минобороны России причинен материальный ущерб. Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Саркисова наложен арест.
происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Завершено расследование дела бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере при выполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления г. Калининграда Михаила Саркисова. Саркисов обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как установлено, в 2022-2023 годах между ООО "Комплитстрой групп" и госзаказчиком были заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области более чем на 800 миллионов рублей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова. С января по июнь 2024 года он получил от руководителя этой компании взятку. В результате условия контрактов выполнены не были, Минобороны России причинен материальный ущерб.
Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Саркисова наложен арест.
