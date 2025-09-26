https://ria.ru/20250926/vzyatka-2044556973.html
В Калининграде расследовали дело экс-чиновника о взятке при гособоронзаказе
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Завершено расследование дела бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере при выполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления г. Калининграда Михаила Саркисова. Саркисов обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как установлено, в 2022-2023 годах между ООО "Комплитстрой групп" и госзаказчиком были заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области более чем на 800 миллионов рублей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова. С января по июнь 2024 года он получил от руководителя этой компании взятку. В результате условия контрактов выполнены не были, Минобороны России причинен материальный ущерб. Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Саркисова наложен арест.
