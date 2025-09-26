Топ-менеджера авиазавода обвинили во взятке начальнику института Минобороны

https://ria.ru/20250926/vzyatka-2044550237.html

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска заключил под домашний арест первого замгендиректора Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова (филиал ПАО "ОАК"), который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере – почти 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Суд в пятницу рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Юрия Ненева - первого заместителя гендиректора авиазавода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). "Принимая во внимание, что предварительное следствие по уголовному делу находится на начальном этапе, не все доказательства добыты, основными свидетелями по уголовному делу, являются сотрудники ПАО "ОАК" НАЗ им. В.П. Чкалова, на которых Ненев Ю.В. может оказать давление, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Санкция части 5 статьи 291 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. "По версии следствия, Ненев Ю.В. обвиняется в даче взятки начальнику ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил" министерства обороны РФ за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя, сумма взятки составила не менее 1,9 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.

