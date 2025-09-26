Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске начальницу отдела мэрии заподозрили во взятке - РИА Новости, 26.09.2025
06:18 26.09.2025
В Красноярске начальницу отдела мэрии заподозрили во взятке
В Красноярске начальницу отдела мэрии заподозрили во взятке
КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Начальница отдела администрации Советского района Красноярска подозревается во взятке в виде алкоголя и продуктов, а также в превышении должностных полномочий за нереагирование на факт незаконного использования земельного участка предпринимателями, сообщает региональное СУ СК. По данным ведомства, в октябре 2024 года между индивидуальным предпринимателем и департаментом градостроительства администрации Красноярска был заключен договор на размещение автомойки на участке по улице Алтайская. Однако фактически на этом участке была организована автостоянка. Подозреваемая, находясь в дружеских отношениях с двумя владельцами автостоянки, зная о незаконности их деятельности, за взятку в виде алкоголя и продуктов питания укрыла факт использования земельного участка не по назначению и не предприняла мер к демонтажу строений автостоянки, уточняют в региональном СК. "Следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района в городе Красноярске. Она подозревается в взяточничестве и превышении должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ, часть 3 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении. Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В рамках расследования действиям взяткодателей будет дана уголовно-правовая оценка.
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Начальница отдела администрации Советского района Красноярска подозревается во взятке в виде алкоголя и продуктов, а также в превышении должностных полномочий за нереагирование на факт незаконного использования земельного участка предпринимателями, сообщает региональное СУ СК.
По данным ведомства, в октябре 2024 года между индивидуальным предпринимателем и департаментом градостроительства администрации Красноярска был заключен договор на размещение автомойки на участке по улице Алтайская. Однако фактически на этом участке была организована автостоянка.
Мэр Владимира признал вину в получении взятки
22 сентября, 10:25
Мэр Владимира признал вину в получении взятки
22 сентября, 10:25
Подозреваемая, находясь в дружеских отношениях с двумя владельцами автостоянки, зная о незаконности их деятельности, за взятку в виде алкоголя и продуктов питания укрыла факт использования земельного участка не по назначению и не предприняла мер к демонтажу строений автостоянки, уточняют в региональном СК.
"Следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района в городе Красноярске. Она подозревается в взяточничестве и превышении должностных полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ, часть 3 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В рамках расследования действиям взяткодателей будет дана уголовно-правовая оценка.
Обвиняемый во взятке экс-мэр Красноярска активно сотрудничает со следствием
19 сентября, 04:50
Обвиняемый во взятке экс-мэр Красноярска активно сотрудничает со следствием
19 сентября, 04:50
 
