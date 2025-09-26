Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 26.09.2025 (обновлено: 13:20 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/vzryv-2044490538.html
В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях
В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях - РИА Новости, 26.09.2025
В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях
На железной дороге в районе станции Плюсса в Псковской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T08:48:00+03:00
2025-09-26T13:20:00+03:00
происшествия
псковская область
псков
михаил ведерников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044498679_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5d33ebc01b5d57b23353a1f011801784.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. На железной дороге в районе станции Плюсса в Псковской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Михаил Ведерников."Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях", — написал он в мессенджере MAX.По словам губернатора, никто не пострадал, состав с рельсов не сошел. На месте происшествия работают оперативные службы.При этом Октябрьская железная дорога предупредила, что два электропоезда "Ласточка" — № 810 сообщением Псков — Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург — Псков — по техническим причинам пойдут в Псковской области по измененному маршруту.Тринадцатого сентября прогремел взрыв на железной дороге в Орловской области. При проверке путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка росгвардейцы обнаружили взрывные устройства, одно из них сдетонировало. Погибли три человека.
https://ria.ru/20250914/chp-2041860577.html
https://ria.ru/20250913/chp-2041735542.html
псковская область
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044498679_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8ca80d63625c2165decdb79b9912cc75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псковская область, псков, михаил ведерников
Происшествия, Псковская область, Псков, Михаил Ведерников
В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях

Ведерников: в Псковской области у станции Плюсса прогремел взрыв на ж/д путях

© Фото : пресс-служба губернатора Псковской областиМесто взрыва недалеко от станции Плюсса в Псковской области
Место взрыва недалеко от станции Плюсса в Псковской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Псковской области
Место взрыва недалеко от станции Плюсса в Псковской области
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. На железной дороге в районе станции Плюсса в Псковской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях", — написал он в мессенджере MAX.
На месте схода грузового стостава с порожними цистернами в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Движение на ж/д участке Петербург — Вырица восстановили
14 сентября, 16:30
По словам губернатора, никто не пострадал, состав с рельсов не сошел. На месте происшествия работают оперативные службы.
При этом Октябрьская железная дорога предупредила, что два электропоезда "Ласточка" — № 810 сообщением Псков — Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург — Псков — по техническим причинам пойдут в Псковской области по измененному маршруту.
Тринадцатого сентября прогремел взрыв на железной дороге в Орловской области. При проверке путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка росгвардейцы обнаружили взрывные устройства, одно из них сдетонировало. Погибли три человека.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
На ж/д в Орловской области нашли три взрывных устройства, сообщил источник
13 сентября, 20:38
 
ПроисшествияПсковская областьПсковМихаил Ведерников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала