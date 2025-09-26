https://ria.ru/20250926/vzryv-2044490538.html

В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях

В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях - РИА Новости, 26.09.2025

В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях

26.09.2025

На железной дороге в районе станции Плюсса в Псковской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. На железной дороге в районе станции Плюсса в Псковской области прогремел взрыв, сообщил губернатор Михаил Ведерников."Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях", — написал он в мессенджере MAX.По словам губернатора, никто не пострадал, состав с рельсов не сошел. На месте происшествия работают оперативные службы.При этом Октябрьская железная дорога предупредила, что два электропоезда "Ласточка" — № 810 сообщением Псков — Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург — Псков — по техническим причинам пойдут в Псковской области по измененному маршруту.Тринадцатого сентября прогремел взрыв на железной дороге в Орловской области. При проверке путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка росгвардейцы обнаружили взрывные устройства, одно из них сдетонировало. Погибли три человека.

