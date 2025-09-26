https://ria.ru/20250926/vybory-2044496777.html
Памфилова назвала число участников СВО, победивших на выборах в ЕДГ
На выборах разного уровня в ЕДГ-2025 победили 1035 участников СВО, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На выборах разного уровня в ЕДГ-2025 победили 1035 участников СВО, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину."Но самое главное отличие, что в этом году у нас пошла волна на выборах участников специальной военной операции, да, и очень хорошие результаты. Эти цифры еще не звучали нигде, то есть они новые, последние. У нас выдвигались 1663 кандидата – участников СВО, из них избраны 1035", - сообщила Памфилова.Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования (ЕДГ) в 2025 году.
