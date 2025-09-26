https://ria.ru/20250926/vybory-2044495902.html

Памфилова оценила явку на региональных выборах

Памфилова оценила явку на региональных выборах - РИА Новости, 26.09.2025

Памфилова оценила явку на региональных выборах

Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T09:20:00+03:00

2025-09-26T09:20:00+03:00

2025-09-26T09:20:00+03:00

политика

россия

элла памфилова

владимир путин

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041962371_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_f733e06d35e91042d0cab064953831b3.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. "Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на пять процентов выросла, то есть 46 процентов – довольно высокая явка", - сказала Памфилова.

https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042016871.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, владимир путин, единый день голосования — 2025