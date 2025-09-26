Рейтинг@Mail.ru
Памфилова оценила явку на региональных выборах - РИА Новости, 26.09.2025
09:20 26.09.2025
Памфилова оценила явку на региональных выборах
Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину. "Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на пять процентов выросла, то есть 46 процентов – довольно высокая явка", - сказала Памфилова.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Явка в ЕДГ-2025 довольно высокая для региональных выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на пять процентов выросла, то есть 46 процентов – довольно высокая явка", - сказала Памфилова.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Памфилова назвала число бюллетеней, которые признали недействительными
15 сентября, 13:09
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинЕдиный день голосования — 2025
 
 
