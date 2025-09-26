Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала Путину о рекордном количестве заявок на ДЭГ
09:17 26.09.2025 (обновлено: 09:32 26.09.2025)
Памфилова рассказала Путину о рекордном количестве заявок на ДЭГ
Рекордное количество заявлений было подано в 2025 году на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Рекордное количество заявлений было подано в 2025 году на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Еще из отличий, ДЭГ – дистанционное электронное голосование. Очень важно: в этом году, несмотря на все сложности со связью из-за этих БПЛА, у нас рекордное количество заявок было: у нас в 24 регионах проходило дистанционное электронное голосование – рекордное количество заявлений, более 1 миллиона 700 тысяч, и проголосовало 90,5%, такая явка", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.
Дистанционное электронное голосование
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Рекордное количество заявлений было подано в 2025 году на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Еще из отличий, ДЭГ – дистанционное электронное голосование. Очень важно: в этом году, несмотря на все сложности со связью из-за этих БПЛА, у нас рекордное количество заявок было: у нас в 24 регионах проходило дистанционное электронное голосование – рекордное количество заявлений, более 1 миллиона 700 тысяч, и проголосовало 90,5%, такая явка", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.
