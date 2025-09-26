https://ria.ru/20250926/vybory-2044495312.html

Памфилова рассказала Путину о рекордном количестве заявок на ДЭГ

Памфилова рассказала Путину о рекордном количестве заявок на ДЭГ - РИА Новости, 26.09.2025

Памфилова рассказала Путину о рекордном количестве заявок на ДЭГ

Рекордное количество заявлений было подано в 2025 году на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T09:17:00+03:00

2025-09-26T09:17:00+03:00

2025-09-26T09:32:00+03:00

политика

элла памфилова

владимир путин

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b19d6acf04885471a8666be05c295d2.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Рекордное количество заявлений было подано в 2025 году на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Еще из отличий, ДЭГ – дистанционное электронное голосование. Очень важно: в этом году, несмотря на все сложности со связью из-за этих БПЛА, у нас рекордное количество заявок было: у нас в 24 регионах проходило дистанционное электронное голосование – рекордное количество заявлений, более 1 миллиона 700 тысяч, и проголосовало 90,5%, такая явка", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.

https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042016300.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, элла памфилова, владимир путин, единый день голосования — 2025