https://ria.ru/20250926/vybory-2044495312.html
Памфилова рассказала Путину о рекордном количестве заявок на ДЭГ
Памфилова рассказала Путину о рекордном количестве заявок на ДЭГ - РИА Новости, 26.09.2025
Памфилова рассказала Путину о рекордном количестве заявок на ДЭГ
Рекордное количество заявлений было подано в 2025 году на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:17:00+03:00
2025-09-26T09:17:00+03:00
2025-09-26T09:32:00+03:00
политика
элла памфилова
владимир путин
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b19d6acf04885471a8666be05c295d2.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Рекордное количество заявлений было подано в 2025 году на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Еще из отличий, ДЭГ – дистанционное электронное голосование. Очень важно: в этом году, несмотря на все сложности со связью из-за этих БПЛА, у нас рекордное количество заявок было: у нас в 24 регионах проходило дистанционное электронное голосование – рекордное количество заявлений, более 1 миллиона 700 тысяч, и проголосовало 90,5%, такая явка", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.
https://ria.ru/20250915/pamfilova-2042016300.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_11:0:2678:2000_1920x0_80_0_0_9a6b9e054effc2faf4705afa9bb60f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, владимир путин, единый день голосования — 2025
Политика, Элла Памфилова, Владимир Путин, Единый день голосования — 2025
Памфилова рассказала Путину о рекордном количестве заявок на ДЭГ
Памфилова: в 2025 году на ДЭГ подали рекордное количество заявок