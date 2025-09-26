Рейтинг@Mail.ru
09:12 26.09.2025 (обновлено: 09:40 26.09.2025)
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова
ЦИК России научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов отложить выборы, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
политика
цик рф
элла памфилова
россия
владимир путин
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ЦИК России научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов отложить выборы, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Что касается того, что выборы пришлось проводить в экстремальных ситуациях, то мы научились это делать. Это, знаете, у украинских ребят, у них не хватает пороха выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит, на граждан не нападают. Это они пытаются и на наши мирные объекты, и на граждан, и несмотря на это, мы не ищем повода, чтобы выборы отложить", - сказала Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину.
россия
политика, цик рф, элла памфилова, россия, владимир путин, единый день голосования — 2025
Политика, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Россия, Владимир Путин, Единый день голосования — 2025
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ЦИК России научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов отложить выборы, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Что касается того, что выборы пришлось проводить в экстремальных ситуациях, то мы научились это делать. Это, знаете, у украинских ребят, у них не хватает пороха выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит, на граждан не нападают. Это они пытаются и на наши мирные объекты, и на граждан, и несмотря на это, мы не ищем повода, чтобы выборы отложить", - сказала Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину.
Памфилова оценила явку на региональных выборах
Вчера, 09:20
 
ЦИК РФ, Элла Памфилова, Россия, Владимир Путин, Единый день голосования — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала