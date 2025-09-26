https://ria.ru/20250926/vybory-2044494544.html
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова
2025-09-26T09:12:00+03:00
2025-09-26T09:12:00+03:00
2025-09-26T09:40:00+03:00
политика
цик рф
элла памфилова
россия
владимир путин
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ЦИК России научился проводить выборы в экстремальных условиях, он не ищет поводов отложить выборы, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."Что касается того, что выборы пришлось проводить в экстремальных ситуациях, то мы научились это делать. Это, знаете, у украинских ребят, у них не хватает пороха выборы проводить, хотя их никто мирные объекты не бомбит, на граждан не нападают. Это они пытаются и на наши мирные объекты, и на граждан, и несмотря на это, мы не ищем повода, чтобы выборы отложить", - сказала Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину.
https://ria.ru/20250926/vybory-2044495902.html
россия
политика, цик рф, элла памфилова, россия, владимир путин, единый день голосования — 2025
