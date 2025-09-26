Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала Путину о ходе избирательной кампании - РИА Новости, 26.09.2025
09:09 26.09.2025 (обновлено: 09:41 26.09.2025)
Памфилова рассказала Путину о ходе избирательной кампании
Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину."Кампания прошла на удивление спокойно – ну если судить, как мы обычно даем характеристики в мирное время, вот те обычные факторы, их как-то не было", - сообщила Памфилова.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Кампания прошла на удивление спокойно – ну если судить, как мы обычно даем характеристики в мирное время, вот те обычные факторы, их как-то не было", - сообщила Памфилова.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях, заявила Памфилова
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинЕдиный день голосования — 2025
 
 
