Памфилова рассказала Путину о ходе избирательной кампании
Памфилова рассказала Путину о ходе избирательной кампании - РИА Новости, 26.09.2025
Памфилова рассказала Путину о ходе избирательной кампании
Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:09:00+03:00
2025-09-26T09:09:00+03:00
2025-09-26T09:41:00+03:00
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Избирательная кампания 2025 года прошла достаточно спокойно, доложила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе президенту России Владимиру Путину."Кампания прошла на удивление спокойно – ну если судить, как мы обычно даем характеристики в мирное время, вот те обычные факторы, их как-то не было", - сообщила Памфилова.
россия
политика, россия, элла памфилова, владимир путин, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Единый день голосования — 2025
Памфилова рассказала Путину о ходе избирательной кампании
