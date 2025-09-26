https://ria.ru/20250926/vtb-2044528955.html

ВТБ наградил победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"

Главный приз от ВТБ – 2 миллиона рублей – на развитие бизнеса получил победитель конкурса стартапов "Бизнес Баттл" Йоханн Воронин с проектом AmberTerm, сообщает РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Главный приз от ВТБ – 2 миллиона рублей – на развитие бизнеса получил победитель конкурса стартапов "Бизнес Баттл" Йоханн Воронин с проектом AmberTerm, сообщает пресс-служба банка. Финал седьмого сезона конкурса стартапов "Бизнес Баттл" прошел 25 сентября в Калининграде при поддержке ВТБ, правительства Калининградской области и РАНХиГС. Победитель будет развивать производство тепловых матов с наполнением из природного янтаря для теплотерапии. Обладателем второго места стал Роман Ершов с проектом "Пекарня у дома “Тепло”", он сможет бесплатно пройти обучение по программе МВА в ИБДА РАНХиГС. За третье место ВТБ вручил 600 тысяч рублей Дарье и Марии Титовым - создателям бренда женской одежды MIDITI, еще 400 тысяч рублей за четвертое место – Дарье Абдулаевой за проект "Ветеринарный сервис "Ветсеть24". Марк Сахар с проектом "Интерактивная университетская платформа GraphON", занявший пятое место, получил специальный пакет на медиапродвижение стоимостью 350 тысяч рублей. Седьмой сезон "Бизнес Баттла" собрал рекордное количество заявок в Калининграде, а сама битва стартапов вышла в этом году за пределы региона, стартовав в Ставропольском крае и Мордовии. "Бизнес Баттл" на протяжении семи лет помогает предпринимателям заявить о себе, привлечь внимание инвесторов и экспертов, превратить идеи в устойчивый бизнес, а финалистам – получить призы на развитие своего дела. Конкурс становится точкой притяжения для малого и среднего бизнеса, формирует сильное предпринимательское сообщество и стимулирует экономический рост. Для ВТБ важно не только финансировать проекты, но и давать бизнесу знания и инструменты для масштабирования. Уверен, что опыт участников конкурса будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики регионов России", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Как рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в регионе традиционно сохраняется высокая предпринимательская активность. "Для нас крайне важно создавать условия, при которых бизнес не только выживает, но и растет, привлекает инвестиции, создает рабочие места. "Бизнес Баттл" стал ключевой площадкой, где предприниматели могут получить практическую поддержку, экспертную оценку и доступ к ресурсам для масштабирования своих идей. Каждый проект, вышедший в финал, – это вклад в развитие экономики региона и в будущее нашей области", – подчеркнул губернатор, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. Миссия "Бизнес Баттла" – помочь начинающим предпринимателям встать на ноги и получить поддержку опытных бизнесменов. Представить на конкурс свой проект на любом этапе реализации – от идеи до уже действующего бизнеса − могли все желающие старше 18 лет. Наставники отобрали в свои команды по несколько проектов, которые затем прошли несколько этапов акселерации, пять проектов вышли в финал.

