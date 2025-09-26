Рейтинг@Mail.ru
ВТБ наградил победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл" - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/vtb-2044528955.html
ВТБ наградил победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"
ВТБ наградил победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл" - РИА Новости, 26.09.2025
ВТБ наградил победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"
Главный приз от ВТБ – 2 миллиона рублей – на развитие бизнеса получил победитель конкурса стартапов "Бизнес Баттл" Йоханн Воронин с проектом AmberTerm, сообщает РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:02:00+03:00
2025-09-26T12:02:00+03:00
бизнес
стартап
проект
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_a5d357e01b72944a80de5a480fa0f4be.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Главный приз от ВТБ – 2 миллиона рублей – на развитие бизнеса получил победитель конкурса стартапов "Бизнес Баттл" Йоханн Воронин с проектом AmberTerm, сообщает пресс-служба банка. Финал седьмого сезона конкурса стартапов "Бизнес Баттл" прошел 25 сентября в Калининграде при поддержке ВТБ, правительства Калининградской области и РАНХиГС. Победитель будет развивать производство тепловых матов с наполнением из природного янтаря для теплотерапии. Обладателем второго места стал Роман Ершов с проектом "Пекарня у дома “Тепло”", он сможет бесплатно пройти обучение по программе МВА в ИБДА РАНХиГС. За третье место ВТБ вручил 600 тысяч рублей Дарье и Марии Титовым - создателям бренда женской одежды MIDITI, еще 400 тысяч рублей за четвертое место – Дарье Абдулаевой за проект "Ветеринарный сервис "Ветсеть24". Марк Сахар с проектом "Интерактивная университетская платформа GraphON", занявший пятое место, получил специальный пакет на медиапродвижение стоимостью 350 тысяч рублей. Седьмой сезон "Бизнес Баттла" собрал рекордное количество заявок в Калининграде, а сама битва стартапов вышла в этом году за пределы региона, стартовав в Ставропольском крае и Мордовии. "Бизнес Баттл" на протяжении семи лет помогает предпринимателям заявить о себе, привлечь внимание инвесторов и экспертов, превратить идеи в устойчивый бизнес, а финалистам – получить призы на развитие своего дела. Конкурс становится точкой притяжения для малого и среднего бизнеса, формирует сильное предпринимательское сообщество и стимулирует экономический рост. Для ВТБ важно не только финансировать проекты, но и давать бизнесу знания и инструменты для масштабирования. Уверен, что опыт участников конкурса будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики регионов России", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Как рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в регионе традиционно сохраняется высокая предпринимательская активность. "Для нас крайне важно создавать условия, при которых бизнес не только выживает, но и растет, привлекает инвестиции, создает рабочие места. "Бизнес Баттл" стал ключевой площадкой, где предприниматели могут получить практическую поддержку, экспертную оценку и доступ к ресурсам для масштабирования своих идей. Каждый проект, вышедший в финал, – это вклад в развитие экономики региона и в будущее нашей области", – подчеркнул губернатор, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. Миссия "Бизнес Баттла" – помочь начинающим предпринимателям встать на ноги и получить поддержку опытных бизнесменов. Представить на конкурс свой проект на любом этапе реализации – от идеи до уже действующего бизнеса − могли все желающие старше 18 лет. Наставники отобрали в свои команды по несколько проектов, которые затем прошли несколько этапов акселерации, пять проектов вышли в финал.
https://ria.ru/20250925/vtb-2044404234.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_3c93d3e66cc82d5ebb0f292721d77747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бизнес, стартап, проект
Бизнес, стартап, Проект
ВТБ наградил победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"

ВТБ вручил награду победителям конкурса стартапов "Бизнес Баттл"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип ВТБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Главный приз от ВТБ – 2 миллиона рублей – на развитие бизнеса получил победитель конкурса стартапов "Бизнес Баттл" Йоханн Воронин с проектом AmberTerm, сообщает пресс-служба банка.
Финал седьмого сезона конкурса стартапов "Бизнес Баттл" прошел 25 сентября в Калининграде при поддержке ВТБ, правительства Калининградской области и РАНХиГС.
Победитель будет развивать производство тепловых матов с наполнением из природного янтаря для теплотерапии. Обладателем второго места стал Роман Ершов с проектом "Пекарня у дома “Тепло”", он сможет бесплатно пройти обучение по программе МВА в ИБДА РАНХиГС. За третье место ВТБ вручил 600 тысяч рублей Дарье и Марии Титовым - создателям бренда женской одежды MIDITI, еще 400 тысяч рублей за четвертое место – Дарье Абдулаевой за проект "Ветеринарный сервис "Ветсеть24". Марк Сахар с проектом "Интерактивная университетская платформа GraphON", занявший пятое место, получил специальный пакет на медиапродвижение стоимостью 350 тысяч рублей.
Седьмой сезон "Бизнес Баттла" собрал рекордное количество заявок в Калининграде, а сама битва стартапов вышла в этом году за пределы региона, стартовав в Ставропольском крае и Мордовии.
"Бизнес Баттл" на протяжении семи лет помогает предпринимателям заявить о себе, привлечь внимание инвесторов и экспертов, превратить идеи в устойчивый бизнес, а финалистам – получить призы на развитие своего дела. Конкурс становится точкой притяжения для малого и среднего бизнеса, формирует сильное предпринимательское сообщество и стимулирует экономический рост. Для ВТБ важно не только финансировать проекты, но и давать бизнесу знания и инструменты для масштабирования. Уверен, что опыт участников конкурса будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики регионов России", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Как рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в регионе традиционно сохраняется высокая предпринимательская активность.
"Для нас крайне важно создавать условия, при которых бизнес не только выживает, но и растет, привлекает инвестиции, создает рабочие места. "Бизнес Баттл" стал ключевой площадкой, где предприниматели могут получить практическую поддержку, экспертную оценку и доступ к ресурсам для масштабирования своих идей. Каждый проект, вышедший в финал, – это вклад в развитие экономики региона и в будущее нашей области", – подчеркнул губернатор, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Миссия "Бизнес Баттла" – помочь начинающим предпринимателям встать на ноги и получить поддержку опытных бизнесменов.
Представить на конкурс свой проект на любом этапе реализации – от идеи до уже действующего бизнеса − могли все желающие старше 18 лет. Наставники отобрали в свои команды по несколько проектов, которые затем прошли несколько этапов акселерации, пять проектов вышли в финал.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
ВТБ: бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми в этом году
25 сентября, 19:21
 
БизнесстартапПроект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала