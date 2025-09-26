Рейтинг@Mail.ru
Доля государства в ВТБ может составить 50,03 процента
26.09.2025
Доля государства в ВТБ может составить 50,03 процента
Доля государства в ВТБ может составить 50,03 процента - РИА Новости, 26.09.2025
Доля государства в ВТБ может составить 50,03 процента
Доля государства в ВТБ при условии полной оплаты преимущественного права в рамках SPO может составить 50,03%, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий... РИА Новости, 26.09.2025
россия
экономика
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Доля государства в ВТБ при условии полной оплаты преимущественного права в рамках SPO может составить 50,03%, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ ранее сообщал, что привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии. "Если будет стопроцентная оплата преимущественного права - а оно не всегда стопроцентное - вот при условии стопроцентной оплаты в оставшиеся четверг и пятницу доля Российской Федерации в обыкновенных акциях составит 50,03%", - сказал Пьянов. Также он добавил, что доля акционеров из числа розничных инвесторов увеличится с нынешних 20% до 25%. "Точную цифру назовем после подведения полных итогов размещения", - сообщил первый зампред ВТБ. "Мы проинформируем вас о финальной стоимости допэмиссии, то есть значении оплаченной допэмиссии по премправу… это произойдет в начале следующей недели", - подытожил он. По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк. Государству принадлежат все привилегированные акции ВТБ. Набсовет ВТБ принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом 1 169 166 845 акций распределяются в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций - в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения периода оплаты. Розничные инвесторы активно участвовали в размещении, они приобрели 41% объема SPO, остальные акции в рамках биржевого размещения достались крупнейшим российским институциональным инвесторам, среди которых пенсионные фонды и управляющие компании, рассказывал банк.
россия
россия, экономика
Россия, Экономика
Доля государства в ВТБ может составить 50,03 процента

Топ-менеджер Пьянов: доля государства в ВТБ может составить 50,03%

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Доля государства в ВТБ при условии полной оплаты преимущественного права в рамках SPO может составить 50,03%, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
ВТБ ранее сообщал, что привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава ВТБ назвал популистским проект о налоге на сверхприбыль банков
25 сентября, 16:39
"Если будет стопроцентная оплата преимущественного права - а оно не всегда стопроцентное - вот при условии стопроцентной оплаты в оставшиеся четверг и пятницу доля Российской Федерации в обыкновенных акциях составит 50,03%", - сказал Пьянов.
Также он добавил, что доля акционеров из числа розничных инвесторов увеличится с нынешних 20% до 25%. "Точную цифру назовем после подведения полных итогов размещения", - сообщил первый зампред ВТБ.
"Мы проинформируем вас о финальной стоимости допэмиссии, то есть значении оплаченной допэмиссии по премправу… это произойдет в начале следующей недели", - подытожил он.
По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщал банк. Государству принадлежат все привилегированные акции ВТБ.
Набсовет ВТБ принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом 1 169 166 845 акций распределяются в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций - в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения периода оплаты.
Розничные инвесторы активно участвовали в размещении, они приобрели 41% объема SPO, остальные акции в рамках биржевого размещения достались крупнейшим российским институциональным инвесторам, среди которых пенсионные фонды и управляющие компании, рассказывал банк.
18.09.2025
ВТБ фиксирует рост интереса населения к инвестициям
ВТБ фиксирует рост интереса населения к инвестициям
18 сентября, 19:18
 
