В Курской области при ударе дрона ВСУ пострадал мужчина
В Курской области при ударе дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 26.09.2025
В Курской области при ударе дрона ВСУ пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по селу Карыж в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T22:13:00+03:00
2025-09-26T22:13:00+03:00
2025-09-26T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по селу Карыж в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. "Сегодня вечером вражеский дрон ударил по селу Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал мужчина 1962 года рождения. У него - ранения левого бедра, оскольчатый перелом бедренной кости. Его доставляют в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все, чтобы спасти его жизнь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
курская область
глушковский район
Новости
ru-RU
