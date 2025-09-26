Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при ударе дрона ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 26.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 26.09.2025
В Курской области при ударе дрона ВСУ пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по селу Карыж в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по селу Карыж в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. "Сегодня вечером вражеский дрон ударил по селу Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал мужчина 1962 года рождения. У него - ранения левого бедра, оскольчатый перелом бедренной кости. Его доставляют в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все, чтобы спасти его жизнь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по селу Карыж в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня вечером вражеский дрон ударил по селу Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал мужчина 1962 года рождения. У него - ранения левого бедра, оскольчатый перелом бедренной кости. Его доставляют в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все, чтобы спасти его жизнь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
