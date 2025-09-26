https://ria.ru/20250926/vsu-2044711994.html

В Курской области при ударе дрона ВСУ пострадал мужчина

26.09.2025

В Курской области при ударе дрона ВСУ пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по селу Карыж в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по селу Карыж в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. "Сегодня вечером вражеский дрон ударил по селу Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал мужчина 1962 года рождения. У него - ранения левого бедра, оскольчатый перелом бедренной кости. Его доставляют в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все, чтобы спасти его жизнь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

