"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 26.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 26.09.2025 (обновлено: 16:40 26.09.2025)
"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Колумбийский наемник, воевавший на стороне Киева, рассказал о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, пишет EL Pais. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Колумбийский наемник, воевавший на стороне Киева, рассказал о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, пишет EL Pais.Мужчина сбежал из рядов украинской армии в Польшу и теперь просит помощи у Министерства иностранных дел на родине."Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. &lt;…&gt; Нужно уезжать. Тут мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой", — сказал он в интервью изданию.Наемник отметил, что новоприбывшим иностранцам создают невыносимые условия: у них отбирают технику, средства защиты от дронов, еду и воду.Колумбийца завербовали, пообещав выплаты в 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей), однако получил он лишь 65 тысяч песо (около 1400 рублей).В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Колумбийский наемник, воевавший на стороне Киева, рассказал о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, пишет EL Pais.
Мужчина сбежал из рядов украинской армии в Польшу и теперь просит помощи у Министерства иностранных дел на родине.
"Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. <…> Нужно уезжать. Тут мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой", — сказал он в интервью изданию.
Наемник отметил, что новоприбывшим иностранцам создают невыносимые условия: у них отбирают технику, средства защиты от дронов, еду и воду.
Колумбийца завербовали, пообещав выплаты в 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей), однако получил он лишь 65 тысяч песо (около 1400 рублей).
В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
