https://ria.ru/20250926/vsu-2044592677.html

"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО

"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 26.09.2025

"Тут мясорубка". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО

Колумбийский наемник, воевавший на стороне Киева, рассказал о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, пишет EL Pais. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T15:20:00+03:00

2025-09-26T15:20:00+03:00

2025-09-26T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

польша

киев

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970525723_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_85dad987eccee00a376ae28d8a1cb668.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Колумбийский наемник, воевавший на стороне Киева, рассказал о тяжелом положении ВСУ в зоне спецоперации, пишет EL Pais.Мужчина сбежал из рядов украинской армии в Польшу и теперь просит помощи у Министерства иностранных дел на родине."Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. <…> Нужно уезжать. Тут мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой", — сказал он в интервью изданию.Наемник отметил, что новоприбывшим иностранцам создают невыносимые условия: у них отбирают технику, средства защиты от дронов, еду и воду.Колумбийца завербовали, пообещав выплаты в 12 миллионов песо в месяц (около 260 тысяч рублей), однако получил он лишь 65 тысяч песо (около 1400 рублей).В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, но понесли колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250912/svo-2041510988.html

https://ria.ru/20250925/ukraina-2044170155.html

россия

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, киев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины