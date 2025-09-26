https://ria.ru/20250926/vsu-2044591220.html

Глава Брянской области рассказал об атаке беспилотников

Пострадавших и разрушений после уничтожения силами ПВО над Брянской областью пяти украинских беспилотников нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения силами ПВО над Брянской областью пяти украинских беспилотников нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в период с 11.00 до 14.00 мск сбили над территорией Брянской области пять украинских БПЛА. "Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

2025

