https://ria.ru/20250926/vsu-2044570508.html
ВСУ атаковали агрофирму в Курской области
ВСУ атаковали агрофирму в Курской области - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ атаковали агрофирму в Курской области
Работница агрофирмы получила ранения и травмы в результате атаки ВСУ в курском Рыльском районе, женщине оказана вся необходимая медпомощь, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:15:00+03:00
2025-09-26T14:15:00+03:00
2025-09-26T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Работница агрофирмы получила ранения и травмы в результате атаки ВСУ в курском Рыльском районе, женщине оказана вся необходимая медпомощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. "Подлые удары нацистов продолжаются. Накануне враг нанёс удар по территории агрофирмы "Рыльская" в селе Макеево Рыльского района. В результате удара пострадала работница предприятия, которая не сразу обратилась за медпомощью. У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что жизни женщины ничего не угрожает, ей оказали всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали агрофирму в Курской области
ВСУ атаковали агрофирму в курском Рыльском районе, ранена женщина