Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали агрофирму в Курской области - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/vsu-2044570508.html
ВСУ атаковали агрофирму в Курской области
ВСУ атаковали агрофирму в Курской области - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ атаковали агрофирму в Курской области
Работница агрофирмы получила ранения и травмы в результате атаки ВСУ в курском Рыльском районе, женщине оказана вся необходимая медпомощь, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:15:00+03:00
2025-09-26T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Работница агрофирмы получила ранения и травмы в результате атаки ВСУ в курском Рыльском районе, женщине оказана вся необходимая медпомощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. "Подлые удары нацистов продолжаются. Накануне враг нанёс удар по территории агрофирмы "Рыльская" в селе Макеево Рыльского района. В результате удара пострадала работница предприятия, которая не сразу обратилась за медпомощью. У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что жизни женщины ничего не угрожает, ей оказали всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали агрофирму в Курской области

ВСУ атаковали агрофирму в курском Рыльском районе, ранена женщина

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Работница агрофирмы получила ранения и травмы в результате атаки ВСУ в курском Рыльском районе, женщине оказана вся необходимая медпомощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Подлые удары нацистов продолжаются. Накануне враг нанёс удар по территории агрофирмы "Рыльская" в селе Макеево Рыльского района. В результате удара пострадала работница предприятия, которая не сразу обратилась за медпомощью. У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что жизни женщины ничего не угрожает, ей оказали всю необходимую помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала