ВСУ атаковали агрофирму в Курской области

ВСУ атаковали агрофирму в Курской области - РИА Новости, 26.09.2025

ВСУ атаковали агрофирму в Курской области

26.09.2025

КУРСК, 26 сен - РИА Новости. Работница агрофирмы получила ранения и травмы в результате атаки ВСУ в курском Рыльском районе, женщине оказана вся необходимая медпомощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. "Подлые удары нацистов продолжаются. Накануне враг нанёс удар по территории агрофирмы "Рыльская" в селе Макеево Рыльского района. В результате удара пострадала работница предприятия, которая не сразу обратилась за медпомощью. У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что жизни женщины ничего не угрожает, ей оказали всю необходимую помощь.

Рыльский район

2025

Новости

