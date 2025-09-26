Рейтинг@Mail.ru
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ в Брянской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 26.09.2025
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ в Брянской области
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 26.09.2025
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ в Брянской области
Мужчина, раненный при украинской атаке 23 сентября в поселке Суземка Брянской области, скончался, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
происшествия
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Мужчина, раненный при украинской атаке 23 сентября в поселке Суземка Брянской области, скончался, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Во вторник Богомаз сообщал, что мирный житель получил ранения в результате атаки FPV-дронами поселка Суземка в Брянской области, в больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь. "К сожалению, раненный при атаке укронацистов 23 сентября в поселке Суземка мужчина скончался. Медики боролись за его жизнь, сделали все возможное, но ранения были слишком серьезными. Выражаю искренние соболезнования родным", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что семье окажут материальную помощь и необходимую поддержку.
брянская область
александр богомаз, брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область, Происшествия
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Мужчина, раненный при украинской атаке 23 сентября в поселке Суземка Брянской области, скончался, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Во вторник Богомаз сообщал, что мирный житель получил ранения в результате атаки FPV-дронами поселка Суземка в Брянской области, в больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Специальная военная операция на Украине
Александр Богомаз
Брянская область
Происшествия
 
 
