ВСУ ударили по соцобъекту в Шебекино
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 26.09.2025 (обновлено: 12:38 26.09.2025)
ВСУ ударили по соцобъекту в Шебекино
Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Шебекино Белгородской области, возникшее возгорание ликвидировали, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости, 26.09.2025
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Шебекино Белгородской области, возникшее возгорание ликвидировали, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают атаки на Шебекинский округ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино беспилотник ударил по социальному объекту, в результате чего в одном из помещений произошло незначительное возгорание техники, которое оперативно ликвидировано. Повреждены остекление, внутренняя отделка и фасад", - написал Гладков в Telegram-канале в пятницу. Губернатор Белгородской области добавил, что в этот же день в селе Новая Таволжанка в результате атаки и сброса взрывного устройства с беспилотника были повреждены многоквартирный и частный дома. В селе Муром после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены крыша и окна частного домовладения.
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области
БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Шебекино Белгородской области, возникшее возгорание ликвидировали, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают атаки на Шебекинский округ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино беспилотник ударил по социальному объекту, в результате чего в одном из помещений произошло незначительное возгорание техники, которое оперативно ликвидировано. Повреждены остекление, внутренняя отделка и фасад", - написал Гладков в Telegram-канале в пятницу.
Губернатор Белгородской области добавил, что в этот же день в селе Новая Таволжанка в результате атаки и сброса взрывного устройства с беспилотника были повреждены многоквартирный и частный дома. В селе Муром после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены крыша и окна частного домовладения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
