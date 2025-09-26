https://ria.ru/20250926/vsu-2044536047.html

ВСУ ударили по соцобъекту в Шебекино

ВСУ ударили по соцобъекту в Шебекино

26.09.2025

Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Шебекино Белгородской области, возникшее возгорание ликвидировали, предварительно, пострадавших нет, сообщил

БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал социальный объект в Шебекино Белгородской области, возникшее возгорание ликвидировали, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают атаки на Шебекинский округ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино беспилотник ударил по социальному объекту, в результате чего в одном из помещений произошло незначительное возгорание техники, которое оперативно ликвидировано. Повреждены остекление, внутренняя отделка и фасад", - написал Гладков в Telegram-канале в пятницу. Губернатор Белгородской области добавил, что в этот же день в селе Новая Таволжанка в результате атаки и сброса взрывного устройства с беспилотника были повреждены многоквартирный и частный дома. В селе Муром после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены крыша и окна частного домовладения.

