Боец ВС России хитростью уничтожил украинский БПЛА

26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Младший сержант ВС РФ Андрей Титлянов хитростью уничтожил вражеский беспилотник, сообщило Минобороны. Титлянов выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции своего подразделения в одном из районов проведения специальной военной операции, сообщили в министерстве. "Успешно доставив боекомплект и припасы, на обратном пути Андрей обнаружил, что его преследует вражеский БПЛА. Отлично ориентируясь на местности, он предпринял обманный маневр: прошел сквозь полуразрушенное здание и, определив на слух, что дрон не приближается к нужному ему выходу, быстро укрылся в заранее подготовленной и замаскированной воронке. Дождавшись, пока дрон облетит здание и появится в зоне видимости, младший сержант Титлянов уничтожил вражеский дрон-разведчик из стрелкового оружия", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что благодаря грамотным и смелым действиям младшего сержанта, противник не смог разведать местность, что позволило сохранить в тайне пути снабжения и позиции подразделения, обеспечив бесперебойную доставку провизии и боеприпасов.
