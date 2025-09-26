Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России хитростью уничтожил украинский БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 26.09.2025
Боец ВС России хитростью уничтожил украинский БПЛА
Боец ВС России хитростью уничтожил украинский БПЛА
Младший сержант ВС РФ Андрей Титлянов хитростью уничтожил вражеский беспилотник, сообщило Минобороны.
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Младший сержант ВС РФ Андрей Титлянов хитростью уничтожил вражеский беспилотник, сообщило Минобороны. Титлянов выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции своего подразделения в одном из районов проведения специальной военной операции, сообщили в министерстве. "Успешно доставив боекомплект и припасы, на обратном пути Андрей обнаружил, что его преследует вражеский БПЛА. Отлично ориентируясь на местности, он предпринял обманный маневр: прошел сквозь полуразрушенное здание и, определив на слух, что дрон не приближается к нужному ему выходу, быстро укрылся в заранее подготовленной и замаскированной воронке. Дождавшись, пока дрон облетит здание и появится в зоне видимости, младший сержант Титлянов уничтожил вражеский дрон-разведчик из стрелкового оружия", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что благодаря грамотным и смелым действиям младшего сержанта, противник не смог разведать местность, что позволило сохранить в тайне пути снабжения и позиции подразделения, обеспечив бесперебойную доставку провизии и боеприпасов.
россия
Новости
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Боец ВС России хитростью уничтожил украинский БПЛА

Младший сержант ВС РФ Андрей Титлянов хитростью уничтожил беспилотник ВСУ

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Младший сержант ВС РФ Андрей Титлянов хитростью уничтожил вражеский беспилотник, сообщило Минобороны.
Титлянов выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции своего подразделения в одном из районов проведения специальной военной операции, сообщили в министерстве.
