https://ria.ru/20250926/vsu-2044484996.html
ВСУ с беспилотников минируют дороги на Запорожье, рассказал штурмовик
ВСУ с беспилотников минируют дороги на Запорожье, рассказал штурмовик - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ с беспилотников минируют дороги на Запорожье, рассказал штурмовик
ВСУ с беспилотников минируют улицы и дороги в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 392-го полка группировки... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T07:48:00+03:00
2025-09-26T07:48:00+03:00
2025-09-26T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. ВСУ с беспилотников минируют улицы и дороги в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 392-го полка группировки "Днепр" с позывным Увар. "Минируют дистанционно. В том числе "Бабой-Ягой" (разновидность крупного беспилотника - ред.). Лежит вот такой предмет, размером с зажигалку, мы их называем "маркерами". На такой наступить - ноги по берцы оторвет", - сказал Увар. В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ с беспилотников минируют дороги на Запорожье, рассказал штурмовик
ВСУ с беспилотников минируют улицы и дороги в Малых Щербаках