ВСУ с беспилотников минируют дороги на Запорожье, рассказал штурмовик

26.09.2025

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. ВСУ с беспилотников минируют улицы и дороги в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 392-го полка группировки "Днепр" с позывным Увар. "Минируют дистанционно. В том числе "Бабой-Ягой" (разновидность крупного беспилотника - ред.). Лежит вот такой предмет, размером с зажигалку, мы их называем "маркерами". На такой наступить - ноги по берцы оторвет", - сказал Увар. В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.

