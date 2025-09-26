Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с беспилотников минируют дороги на Запорожье, рассказал штурмовик
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 26.09.2025
ВСУ с беспилотников минируют дороги на Запорожье, рассказал штурмовик
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. ВСУ с беспилотников минируют улицы и дороги в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 392-го полка группировки "Днепр" с позывным Увар. "Минируют дистанционно. В том числе "Бабой-Ягой" (разновидность крупного беспилотника - ред.). Лежит вот такой предмет, размером с зажигалку, мы их называем "маркерами". На такой наступить - ноги по берцы оторвет", - сказал Увар. В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
запорожская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. ВСУ с беспилотников минируют улицы и дороги в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 392-го полка группировки "Днепр" с позывным Увар.
"Минируют дистанционно. В том числе "Бабой-Ягой" (разновидность крупного беспилотника - ред.). Лежит вот такой предмет, размером с зажигалку, мы их называем "маркерами". На такой наступить - ноги по берцы оторвет", - сказал Увар.
В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
