ВСУ снизили интенсивность контратак в Сумской области

ВСУ снизили интенсивность контратак в Сумской области - РИА Новости, 26.09.2025

ВСУ снизили интенсивность контратак в Сумской области

Интенсивность контратак ВСУ в Сумской области упала из-за больших потерь в украинских войсках, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Интенсивность контратак ВСУ в Сумской области упала из-за больших потерь в украинских войсках, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник снизил интенсивность контратак из-за больших потерь", - сказал собеседник агентства.

