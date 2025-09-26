https://ria.ru/20250926/vsu-2044478734.html
ВСУ снизили интенсивность контратак в Сумской области
ВСУ снизили интенсивность контратак в Сумской области - РИА Новости, 26.09.2025
ВСУ снизили интенсивность контратак в Сумской области
Интенсивность контратак ВСУ в Сумской области упала из-за больших потерь в украинских войсках, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T06:39:00+03:00
2025-09-26T06:39:00+03:00
2025-09-26T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100404_0:53:3040:1763_1920x0_80_0_0_bb7d4e6c18bf932bd3540b72ce8ff247.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Интенсивность контратак ВСУ в Сумской области упала из-за больших потерь в украинских войсках, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник снизил интенсивность контратак из-за больших потерь", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100404_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_ee04810f1d8ef2b8ee6247babbb83fa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ снизили интенсивность контратак в Сумской области
Интенсивность атак ВСУ в Сумской области упала из-за больших потерь