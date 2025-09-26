https://ria.ru/20250926/vsu--2044537993.html

ВСУ потеряли до 1250 военных в зоне действий "Севера" за неделю

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

сумская область

вооруженные силы украины

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Российская группировка "Север" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад и двух полков в Сумской и Харьковской областях, противник потерял до 1250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области … Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.

