ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 26.09.2025
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в...
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотников выявили пункт управления БПЛА противника. После передачи координат артиллеристам 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была уничтожена", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что также в жилой застройке было выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ, который был уничтожен с помощью расчетов ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск.
россия
Новости
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении

Боевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотников выявили пункт управления БПЛА противника. После передачи координат артиллеристам 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была уничтожена", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также в жилой застройке было выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ, который был уничтожен с помощью расчетов ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
