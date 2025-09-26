https://ria.ru/20250926/vsu--2044492270.html
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении
2025-09-26T09:01:00+03:00
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотников выявили пункт управления БПЛА противника. После передачи координат артиллеристам 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была уничтожена", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что также в жилой застройке было выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ, который был уничтожен с помощью расчетов ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск.
