ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 26.09.2025

ВС России уничтожили пункт ВСУ на Константиновском направлении

26.09.2025

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы беспилотников выявили пункт управления БПЛА противника. После передачи координат артиллеристам 152-мм гаубицы "Мста-Б" цель была уничтожена", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что также в жилой застройке было выявлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ, который был уничтожен с помощью расчетов ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск.

россия

2025

Новости

вооруженные силы украины, россия, безопасность