https://ria.ru/20250926/vsu--2044487704.html
ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2025
ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ в тылу противника в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T08:22:00+03:00
2025-09-26T08:22:00+03:00
2025-09-26T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ в тылу противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных дронов было обнаружено и уничтожено до 10 замаскированных блиндажей с личным составом противника. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач были поражены другие важные цели: вражеские средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигналов и иные вспомогательные технические средства ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, в Запорожской области операторы ударных беспилотников продолжают наносить значительный урон ВСУ, демонстрируя эффективность в ведении разведки, корректировке огня, поражении личного состава, техники и объектов противника, способствуя достижению целей специальной военной операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области
Группировка "Днепа" ВС РФ уничтожила до 10 блиндажей ВСУ в Запорожской области