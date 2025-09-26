Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/vsu--2044487704.html
ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2025
ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ в тылу противника в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T08:22:00+03:00
2025-09-26T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ в тылу противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных дронов было обнаружено и уничтожено до 10 замаскированных блиндажей с личным составом противника. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач были поражены другие важные цели: вражеские средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигналов и иные вспомогательные технические средства ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, в Запорожской области операторы ударных беспилотников продолжают наносить значительный урон ВСУ, демонстрируя эффективность в ведении разведки, корректировке огня, поражении личного состава, техники и объектов противника, способствуя достижению целей специальной военной операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепа" ВС РФ уничтожила до 10 блиндажей ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ в тылу противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных дронов было обнаружено и уничтожено до 10 замаскированных блиндажей с личным составом противника. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач были поражены другие важные цели: вражеские средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигналов и иные вспомогательные технические средства ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, в Запорожской области операторы ударных беспилотников продолжают наносить значительный урон ВСУ, демонстрируя эффективность в ведении разведки, корректировке огня, поражении личного состава, техники и объектов противника, способствуя достижению целей специальной военной операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала