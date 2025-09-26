https://ria.ru/20250926/vsu--2044487704.html

ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили до десяти блиндажей ВСУ в Запорожской области

2025-09-26T08:22:00+03:00

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили до 10 блиндажей с личным составом ВСУ в тылу противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "За прошедшие сутки благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных дронов было обнаружено и уничтожено до 10 замаскированных блиндажей с личным составом противника. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач были поражены другие важные цели: вражеские средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигналов и иные вспомогательные технические средства ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, в Запорожской области операторы ударных беспилотников продолжают наносить значительный урон ВСУ, демонстрируя эффективность в ведении разведки, корректировке огня, поражении личного состава, техники и объектов противника, способствуя достижению целей специальной военной операции.

