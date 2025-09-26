Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Специальная военная операция на Украине
 
26.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения активных наступательных действий артиллеристские расчеты "Южной" группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - говорится в сообщении.
безопасность, россия, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в ДНР

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения активных наступательных действий артиллеристские расчеты "Южной" группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - говорится в сообщении.
