ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
2025-09-26T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения активных наступательных действий артиллеристские расчеты "Южной" группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - говорится в сообщении.
