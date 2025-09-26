https://ria.ru/20250926/vsu--2044485984.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T08:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения активных наступательных действий артиллеристские расчеты "Южной" группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры управления ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями был уничтожен пункт управления беспилотниками противника", - говорится в сообщении.

2025

безопасность, россия, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины