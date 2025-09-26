https://ria.ru/20250926/vstrechi-2044464637.html
Лавров провел встречи с генсеками ООН и ОБСЕ
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генсеками Организации Объединенных Наций и ОБСЕ Антониу Гутеррешем и Феридуном Синирлиоглу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Встреча с руководителем ОБСЕ
Стороны обсудили состояние дел в организации. Как отметил министр, она находится в глубоком кризисе из-за попыток некоторых стран подчинить ее исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня.
Лавров также оценил работу генсека.
"Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана".
Сергей Лавров
Глава МИД России
На встрече обсуждали международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта.
В частности, Лавров указал генсеку ООН на важность беспристрастности и равноудаленности действий руководства и сотрудников секретариата организации.
Стороны также выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества России и ООН.
Помимо этого в четверг Лавров провел переговоры с главами МИД Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеком ОБСЕ, президентом Боливии и министрами малых островных государств Тихого океана.