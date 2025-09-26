https://ria.ru/20250926/vstrechi-2044464637.html

Лавров провел встречи с генсеками ООН и ОБСЕ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генсеками Организации Объединенных Наций и ОБСЕ Антониу Гутеррешем и Феридуном Синирлиоглу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.Встреча с руководителем ОБСЕСтороны обсудили состояние дел в организации. Как отметил министр, она находится в глубоком кризисе из-за попыток некоторых стран подчинить ее исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня.Лавров также оценил работу генсека."Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана".Беседа с ГутеррешемНа встрече обсуждали международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта.В частности, Лавров указал генсеку ООН на важность беспристрастности и равноудаленности действий руководства и сотрудников секретариата организации.Стороны также выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества России и ООН.

