Лавров провел встречи с генсеками ООН и ОБСЕ - РИА Новости, 26.09.2025
03:05 26.09.2025 (обновлено: 03:36 26.09.2025)
Лавров провел встречи с генсеками ООН и ОБСЕ
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генсеками Организации Объединенных Наций и ОБСЕ Антониу Гутеррешем и Феридуном Синирлиоглу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.Встреча с руководителем ОБСЕСтороны обсудили состояние дел в организации. Как отметил министр, она находится в глубоком кризисе из-за попыток некоторых стран подчинить ее исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня.Лавров также оценил работу генсека."Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана".Беседа с ГутеррешемНа встрече обсуждали международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта.В частности, Лавров указал генсеку ООН на важность беспристрастности и равноудаленности действий руководства и сотрудников секретариата организации.Стороны также выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества России и ООН.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генсеками Организации Объединенных Наций и ОБСЕ Антониу Гутеррешем и Феридуном Синирлиоглу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Встреча с руководителем ОБСЕ

Стороны обсудили состояние дел в организации. Как отметил министр, она находится в глубоком кризисе из-за попыток некоторых стран подчинить ее исключительно украинскому сюжету и русофобской повестке дня.
Лавров также оценил работу генсека.
"Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана".
Беседа с Гутеррешем

На встрече обсуждали международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта.
В частности, Лавров указал генсеку ООН на важность беспристрастности и равноудаленности действий руководства и сотрудников секретариата организации.
Стороны также выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества России и ООН.

Помимо этого в четверг Лавров провел переговоры с главами МИД Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеком ОБСЕ, президентом Боливии и министрами малых островных государств Тихого океана.

