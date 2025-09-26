https://ria.ru/20250926/vstrecha-2044652081.html
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов - РИА Новости, 26.09.2025
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле завершилась, она длилась пять часов 22 минуты, сообщил близкий... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:38:00+03:00
2025-09-26T17:38:00+03:00
2025-09-26T17:59:00+03:00
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044541912_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_64d5f89636d50a050efa30578301ae34.jpg
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле завершилась, она длилась пять часов 22 минуты, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Встреча лидеров Беларуси и России длилась пять часов и 22 минуты. Только что завершилась",- говорится в сообщении.Лукашенко 25 сентября прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В этот же день он принял участие в Москве в Глобальном атомном форуме. На следующий день президент Белоруссии прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой.Главы государств встретились в представительском кабинете Кремля, затем продолжили общение за рабочим завтраком, а потом продолжили беседу в рабочем кабинете президента России.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015618820.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044541912_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_342244d35afeb23802f9a09ec5ebb991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов
Пул Первого: завершилась встреча Путина и Лукашенко, длившаяся 5 часов 22 минуты