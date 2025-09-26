https://ria.ru/20250926/vstrecha-2044652081.html

Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле завершилась, она длилась пять часов 22 минуты, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Встреча лидеров Беларуси и России длилась пять часов и 22 минуты. Только что завершилась",- говорится в сообщении.Лукашенко 25 сентября прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В этот же день он принял участие в Москве в Глобальном атомном форуме. На следующий день президент Белоруссии прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой.Главы государств встретились в представительском кабинете Кремля, затем продолжили общение за рабочим завтраком, а потом продолжили беседу в рабочем кабинете президента России.

