https://ria.ru/20250926/vstrecha-2044532854.html

Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и строительство АЭС в Белоруссии

Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и строительство АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2025

Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и строительство АЭС в Белоруссии

В Кремле завершились переговоры президента Владимира Путина с Александром Лукашенко, длившиеся более пяти часов. Лидеры обсудили поставки газа, перспективу... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T17:36:00+03:00

2025-09-26T17:36:00+03:00

2025-09-26T19:12:00+03:00

александр лукашенко

политика

владимир путин

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044550722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1aea105d6e4837f484de1ad462af440.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры президента Владимира Путина с Александром Лукашенко, длившиеся более пяти часов. Лидеры обсудили поставки газа, перспективу строительства АЭС в Белоруссии, отношения стран и ситуацию в мире. Главное — в материале РИА Новости.О поставках газа и новой АЭС в БелоруссииПрезидент России назвал Минск серьезным партнером в области атомной энергетики. Он пошутил, что запуском первой атомной электростанции в республике создали конкурента для "Газпрома":"Как вы вчера сказали, около 40 процентов электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для "Газпрома", который поставлял просто первичный энергоноситель, а Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле".Со своей стороны, Лукашенко заверил, что Минск планирует закупать практически те же объемы газа у России. Также он допустил возведение АЭС на востоке Белоруссии с расчетом на новые регионы:"Поговорим сегодня с вами, если вы одобрите, проект расширения или строительство новой атомной станции — может быть, даже на востоке Беларуси — с целью, если будет необходимость обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая".Как отметил Путин, вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф.Лукашенко добавил, что "Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения белорусской атомной энергетики.После переговоров президент Белоруссии сообщил, что вышел на договоренности с Путиным по вопросам поставок газа на ближайшие пять лет. "По нефти мы договорились — у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос — не на один год, а на пятилетку".Лукашенко добавил, что в республике будут строить новые атомные энергетические мощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств"."Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце (на западе Белоруссии. — Прим. ред.). Или на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом — это будет дешевле".Он также подчеркнул, что вместе с Путиным дал необходимые поручения правительствам обеих стран.Об отношениях Москвы и МинскаПутин во время встречи подчеркнул, что сотрудничество в рамках Союзного государства расширяется, работа по обеспечению безопасности идет ритмично:"Ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие".Россия лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии по объему накопленных инвестиций, он составляет 4,5 миллиарда долларов.Также они обсудили региональные вопросы. До встречи президент Белоруссии отмечал, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от США.О конфликте на УкраинеПосле встречи Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным затронул тему конфликта на Украине. Ключевые заявления:Президент Белоруссии прилетел в Россию с рабочим визитом в четверг. Накануне он принял участие в Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию отечественной отрасли.

https://ria.ru/20250924/kosmonavtika-2043973117.html

https://ria.ru/20250916/zapad-2042316583.html

https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044370911.html

https://ria.ru/20250907/volodin-2040297417.html

https://ria.ru/20250925/rossiya-2044349995.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина и Лукашенко Встреча Путина и Лукашенко 2025-09-26T17:36 true PT7M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, политика, владимир путин, белоруссия, россия