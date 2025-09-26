Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и строительство АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2025
17:36 26.09.2025 (обновлено: 19:12 26.09.2025)
Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и строительство АЭС в Белоруссии
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры президента Владимира Путина с Александром Лукашенко, длившиеся более пяти часов. Лидеры обсудили поставки газа, перспективу строительства АЭС в Белоруссии, отношения стран и ситуацию в мире. Главное — в материале РИА Новости.О поставках газа и новой АЭС в БелоруссииПрезидент России назвал Минск серьезным партнером в области атомной энергетики. Он пошутил, что запуском первой атомной электростанции в республике создали конкурента для "Газпрома":&quot;Как вы вчера сказали, около 40 процентов электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для &quot;Газпрома&quot;, который поставлял просто первичный энергоноситель, а Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле&quot;.Со своей стороны, Лукашенко заверил, что Минск планирует закупать практически те же объемы газа у России. Также он допустил возведение АЭС на востоке Белоруссии с расчетом на новые регионы:&quot;Поговорим сегодня с вами, если вы одобрите, проект расширения или строительство новой атомной станции — может быть, даже на востоке Беларуси — с целью, если будет необходимость обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая&quot;.Как отметил Путин, вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф.Лукашенко добавил, что "Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения белорусской атомной энергетики.После переговоров президент Белоруссии сообщил, что вышел на договоренности с Путиным по вопросам поставок газа на ближайшие пять лет. "По нефти мы договорились — у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос — не на один год, а на пятилетку".Лукашенко добавил, что в республике будут строить новые атомные энергетические мощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств".&quot;Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце (на западе Белоруссии. — Прим. ред.). Или на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом — это будет дешевле&quot;.Он также подчеркнул, что вместе с Путиным дал необходимые поручения правительствам обеих стран.Об отношениях Москвы и МинскаПутин во время встречи подчеркнул, что сотрудничество в рамках Союзного государства расширяется, работа по обеспечению безопасности идет ритмично:&quot;Ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие&quot;.Россия лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии по объему накопленных инвестиций, он составляет 4,5 миллиарда долларов.Также они обсудили региональные вопросы. До встречи президент Белоруссии отмечал, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от США.О конфликте на УкраинеПосле встречи Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным затронул тему конфликта на Украине. Ключевые заявления:Президент Белоруссии прилетел в Россию с рабочим визитом в четверг. Накануне он принял участие в Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию отечественной отрасли.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры президента Владимира Путина с Александром Лукашенко, длившиеся более пяти часов. Лидеры обсудили поставки газа, перспективу строительства АЭС в Белоруссии, отношения стран и ситуацию в мире. Главное — в материале РИА Новости.

О поставках газа и новой АЭС в Белоруссии

Президент России назвал Минск серьезным партнером в области атомной энергетики. Он пошутил, что запуском первой атомной электростанции в республике создали конкурента для "Газпрома":
«

"Как вы вчера сказали, около 40 процентов электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для "Газпрома", который поставлял просто первичный энергоноситель, а Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
24 сентября, 12:19
Со своей стороны, Лукашенко заверил, что Минск планирует закупать практически те же объемы газа у России. Также он допустил возведение АЭС на востоке Белоруссии с расчетом на новые регионы:
«

"Поговорим сегодня с вами, если вы одобрите, проект расширения или строительство новой атомной станции — может быть, даже на востоке Беларуси — с целью, если будет необходимость обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Как отметил Путин, вопрос с финансированием не стоит, если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф.
Лукашенко добавил, что "Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения белорусской атомной энергетики.
После переговоров президент Белоруссии сообщил, что вышел на договоренности с Путиным по вопросам поставок газа на ближайшие пять лет.
«
"По нефти мы договорились — у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос — не на один год, а на пятилетку".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Лукашенко добавил, что в республике будут строить новые атомные энергетические мощности, если не будет "непреодолимых обстоятельств".
«

"Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце (на западе Белоруссии. — Прим. ред.). Или на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом — это будет дешевле".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Он также подчеркнул, что вместе с Путиным дал необходимые поручения правительствам обеих стран.
Об отношениях Москвы и Минска

Путин во время встречи подчеркнул, что сотрудничество в рамках Союзного государства расширяется, работа по обеспечению безопасности идет ритмично:
«

"Ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Россия лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии по объему накопленных инвестиций, он составляет 4,5 миллиарда долларов.
Также они обсудили региональные вопросы. До встречи президент Белоруссии отмечал, что намерен передать Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от США.
О конфликте на Украине

После встречи Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным затронул тему конфликта на Украине. Ключевые заявления:
  • глава киевского режима потеряет всю Украину, если не остановится;
  • есть хорошие предложения по урегулированию конфликта, которые в том числе услышаны Трампом;
  • Россия взяла под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах СВО, дальше ее армию будет трудно остановить;
  • Зеленскому нужно не просто разговаривать с Москвой, а согласиться на предлагаемые Вашингтоном условия, выгодные для Киева;
  • Лукашенко посоветовал успокоиться Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю;
  • президент Белоруссии хотел бы поговорить с главой киевского режима. По его словам, настало время вступить в консультации и договориться об окончании конфликта.
Президент Белоруссии прилетел в Россию с рабочим визитом в четверг. Накануне он принял участие в Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию отечественной отрасли.
